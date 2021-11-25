Chuẩn bị 'mang chuông đi đánh xứ người', hoa hậu Thái Lan bị điều tra vì ảnh đứng trên quốc kỳ

Sao quốc tế 25/11/2021 11:11

Hoa hậu Thái Lan Anchilee Scott-Kemmis bị chỉ trích vì bức ảnh quảng bá dùng quốc kỳ làm thảm đỏ. Không chỉ bị người dân phản đối, Anchilee đang bị cảnh sát điều tra về hành động kém tinh tế của mình.

Anchilee Scott-Kemmis gây nhiều tranh cãi khi đăng quang cuộc thi Miss Universe Thailand 2021. Mới đây, để chuẩn bị hành trình tham dự Miss Universe 2021 tại Israel, nàng hậu đã tung một bộ ảnh quảng bá. Tuy nhiên, những bức ảnh ngay lập tức đã nhận phải nhiều sự chỉ trích từ phía người dân Thái Lan vì Anchilee Scott-Kemmis đứng trên quốc kỳ tạo dáng.

Liên quan đến vụ việc này, Bangkok Post đưa tin cảnh sát cũng đang tiến hành điều tra vì ông Sonthiya Sawasdee - Cựu cố vấn của ủy ban Hạ viện về luật, tư pháp và nhân quyền, đệ đơn cáo buộc Anchilee Scott-Kemmis và ban tổ chức chương trình vi phạm Đạo luật Quốc kỳ năm 1979 và thông báo của Văn phòng Thủ thưởng Chính phủ về việc cấm sử dụng quốc kỳ cho mục đích thương mại.

Chuẩn bị 'mang chuông đi đánh xứ người', hoa hậu Thái Lan bị điều tra vì ảnh đứng trên quốc kỳ - Ảnh 1
Hoa hậu Thái Lan tung bộ ảnh đứng trên quốc kỳ gây tranh cãi gay gắt

Sonthiya muốn MPB điều tra việc Anchilee lạm dụng quốc kỳ để không làm gương xấu cho giới trẻ bởi tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.

Sonthiya Sawasdee cho rằng, thật vô lý nếu Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 không biết việc đứng trên quốc kỳ là hành động sai trái. Ông muốn biết liệu cuộc thi đã thông qua Văn phòng Thủ tướng trước khi sử dụng hình ảnh quốc kỳ hay chưa.

Decha Kittiwitthayanan - Người đứng đầu mạng lưới luật sư Thanai Klai Took cho biết, tội chống lại quốc kỳ có thể bị phạt tù tối đa hai năm, phạt tiền 40.000 bath (khoảng 1.200 USD). 

Chuẩn bị 'mang chuông đi đánh xứ người', hoa hậu Thái Lan bị điều tra vì ảnh đứng trên quốc kỳ - Ảnh 2
Anchilee Scott-Kemmis tại sân bay ngày 23/11 - Ảnh: Miss Universe Thailand

Ngày 22/11, TPN Global, đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Thailand cho rằng, một số người đang hiểu sai thông điệp bức ảnh nhằm mục đích thù ghét. Ban tổ chức hy vọng người dân ủng hộ Anchilee Scott-Kemmis tại cuộc thi Miss Universe 2021 tổ chức ở Israel.

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