Đối thủ 'cực mạnh' của Kim Duyên tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới công khai bạn gái 5 năm, 'choáng' vì thềm ngực hun hút của cặp đôi hot nhất giới LGBT

Sao quốc tế 01/10/2021 09:18

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2021 không ngại công khai bạn gái 5 năm khiến fan nhăn sắc vô cùng chú ý.

Tối 30/9, chân dài cá tính Beatrice Luigi Gomez đến từ Cebu đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2021. Cô đã vượt qua 99 thí sinh từ những vòng đầu tiên để giành ngôi vị cao quý trong đêm chung kết.

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Nhan sắc của cặp đôi không phải dạng vừa

Beatrice năm nay 26 tuổi, cao 1m78. Mỹ nhân sở hữu hình xăm vô cùng ấn tượng ở cánh tay và thuộc cộng đồng LGBT, tân Hoa hậu có mối quan hệ với bạn gái Kate Jagdon được 5 năm. Chiến thắng của Beatrice khiến cho cộng đồng thêm phần tự hào. Cô sẽ đại diện Philippines tham gia Miss Universe 2021 vào cuối năm nay và trở thành đối thủ của Á hậu Kim Duyên.

Nàng hậu Beatrice Luigi Gomez thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái trên trang cá nhân. Chuyện tình lâu bền của hai người đã trở thành niềm cảm hứng cho cộng đồng LGBT tại Philippines.

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Khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi

Được biết, trong phần thi ứng xử của top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, chân dài cá tính nhận được câu hỏi: "Giả sử bạn trở thành hoa hậu, trong thời gian đương nhiệm, có chuyện xảy ra khiến bản thân buồn và đánh mất nhiệt huyết. Bạn sẽ làm thế nào để tiếp tục truyền cảm hứng cho người khác?".

Mỹ nhân tự tin trả lời: "Trong bối cảnh đại dịch hiện nay, ai trong chúng ta cũng phải trải qua khó khăn nhất định. Nhưng cũng từ đó, chúng ta nhận ra rằng mình có thể vươn lên để nắm bắt cơ hội. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi trong lúc đương nhiệm, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi sẽ đối mặt với vấn đề đó để giải quyết. Và thông điệp tôi muốn truyền đến mọi người là những gì bạn đang gặp phải, bạn sẽ vượt qua".

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Nàng hậu sở hữu body nóng bỏng

Vào tháng 12, mỹ nhân Beatrice Luigi Gomez sẽ đại diện quốc gia tham dự cuộc thi Miss Universe vào tháng 12 tới, dự kiến diễn ra tại Israel. 

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Cô sẽ là đối thủ nặng ký của Kim Duyên

Cuộc thi Hoàn vũ Philippines là một trong những cuộc thi uy tín và có lượng fan hâm mộ đông đảo nhất tại đất nước Philippines. Đây cũng là nơi cho ra đời nhiều mỹ nhân chạm đến vương miệng thế giới cao quý và mang vinh quang về cho đất nước.

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez Kim Duyên

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