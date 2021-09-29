Nam diễn viên gạo cội Chu Bỉnh Khiêm - Tây Du Ký vừa ra đi vào ngày 28/9, sau thời gian chống chọi với cơn bạo bệnh, hưởng thọ 88 tuổi.

Theo trang Sina đưa tin, nam diễn viên gạo cội Chu Bỉnh Khiêm vừa ra đi vào ngày 28/9, sau thời gian chống chọi với cơn bạo bệnh, hưởng thọ 88 tuổi.

Nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự mất mát của Chu Bỉnh Khiêm. "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng bộc bạch: "Chu Bỉnh Khiêm là nghệ sĩ đức nghệ vẹn toàn. Mong người thầy đáng quý của tôi an nghỉ".

Trang này thông tin thêm, Chu Bỉnh Khiêm bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 1952. Ông từng giữ chức giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Kinh kịch Quốc gia. Ngoài ra ông còn là người thầy của bao thế hệ nghệ sĩ, có thể kể đến Vương Bội Du.

Cố nghệ sĩ Chu Bỉnh Khiêm - Ảnh: Internet

Trong phim Tây du ký bản năm 1986, Chu Bỉnh Khiêm được mời đóng Thái Ất Thiên Tôn. Trong phim, Thái Ất Thiên Tôn đã giúp thầy trò Đường Tăng thu phục con sư tử của mình hay cưỡi trốn xuống trần gian và gây nghiệp.

Vai diễn của ông trong Tây Du Ký - Ảnh: Internet

Những năm tháng cuối đời, Chu Bỉnh Khiêm dù tuổi cao sức yếu vẫn tận tụy hết mình cho nghệ thuật. Ông nhận lời làm giáo sư thỉnh giảng cho các học viện đào tạo nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc. Chu Bỉnh Khiêm là nghệ sĩ Kinh kịch tên tuổi, đóng chính các vở như Bạch Xà truyện, Hoài Hà doanh, Triệu thị cô nhi...

Tác phẩm Tây du ký do Dương Khiết đạo diễn, quay năm 1982. Đến nay bộ phim vẫn là một phần tuổi thơ khó quên của bao thế hệ người mê điện ảnh.

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