Nam tài tử điển trai vung tay sát hại bạn gái với 20 nhát dao, hé lộ hiện trường gây sốc và loạt tình tiết 'lạnh người'

Sao quốc tế 07/08/2021 08:23

Sáng ngày 6/8, showbiz Thái Lan bàng hoàng trước tin nam diễn viên mới nổi của Tbiz Thanapat Thanachakulphisan (Toytoy) bị bắt giữ khẩn cấp, tình nghi giết chết bạn gái với 20 nhát dao đâm vào ngực.

Sáng ngày 6/8, netizen Thái sốc tận nóc khi thông tin nam tài tử Thanapat Thanachakulphisan có hành động nghi giết bạn gái với 20 nhát dao rất tàn bạo.

Theo thông tin từ Daily News, hiện trường xảy ra vụ việc là ngôi nhà 2 tầng, được trồng hàng rào xung quanh với diện tích khoảng 32 mét vuông. Cảnh sát phát hiện ra thi thể của nạn nhân  nằm trên sàn cạnh giường, mặc một chiếc váy hoa màu đen. Trên ngực cô có tất cả 20 vết đâm, cùng với đó, hung khí là 1 con dao nhuốm máu vốn dùng để gọt hoa quả đã được tìm thấy ở bên cạnh thi thể. Cảnh sát đã nhận được tin báo về vụ việc vào khoảng 1h sáng (6/8), khi đến khám nghiệm hiện trường thì phát hiện hung thủ vẫn ở nguyên chỗ cũ, không có dấu hiệu muốn chạy thoát. 

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Thi thể nạn nhân - Ảnh: Thairath

Trên trang Bangkokbiznews công bố quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nội tạng phần lồng ngực của nạn nhân bị tổn thương rất nặng, đây là nguyên nhân khiến cho Chatsaran Suwannakit tử vong.

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Con dao được cho là hung khí đã được phát hiện tại hiện trường - Ảnh: Thairath

 

Nam diễn viên Thanapat Thanachakulphisan bước đầu khai nhận với cảnh sát rằng, buổi chiều hôm trước, anh và bạn gái có uống bia. Sau đó, cả hai bắt đầu nảy sinh tranh cãi về công việc trong làng giải trí. Chatsaran có nói điều gì đó về việc rời khỏi nhà, Toytoy bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình nhưng người bạn gái này không chịu dừng lại, đi xuống bếp và cầm theo 1 con dao gọt hoa quả. Cả hai bắt đầu lao vào giành giật con dao, và rồi nam diễn viên vô tình đâm vài nhát vào ngực bạn gái dẫn tới tử vong.

Tờ Thairath thông tin thêm, tại thời điểm bị áp giải về cơ quan công an, nam diễn viên cúi đầu và liên tục khóc và hối hận về hành vi của mình.

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Kẻ thủ ác khóc lóc và hối hận về hành vi của mình - Ảnh Thairath

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà an táng.

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