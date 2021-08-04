Nữ diễn viên nổi tiếng dính phốt 'cướp chồng chị họ', bao biện lý do vào khách sạn chỉ để 'ăn bánh xèo', ê chề vì bị xử phạt 600 triệu

Sao quốc tế 04/08/2021 06:00

Liên quan đến vụ nữ diễn viên nổi tiếng dính phốt ngoại tình với anh rể, tòa án đã chính thức tuyên phạt 600 triệu.

Mới đây, những thông tin liên quan đến việc nữ diễn viên sân khấu kịch nổi tiếng xứ Kim Chi ngoại tình với anh rể là bác sĩ khiến netizen sục sôi. Vào ngày 3/8, tờ Sports Kyunghang đã đưa tin độc quyền về hình thức xử phạt đối với cô gái này.

Theo đó, nữ diễn viên này hiện không có thu nhập ổn định nên cô được chị họ giới thiệu đến làm việc tại bệnh viện của chồng ở tỉnh Gangwon. Trong quá trình làm việc chung, cặp đôi anh rể - em vợ đã nảy sinh mối quan hệ tình cảm. Thậm chí họ còn đưa nhau đi du lịch và sống chung như vợ chồng. Sau khi cô vợ phát hiện, đã đâm đơn kiện cả hai. Vụ việc đã bị đưa lên tòa án xét xử và mới đây tòa đã tuyên phạt nữ diễn viên 30 triệu won, tương đương 600 triệu vì hành vi ngoại tình, chung sống với người đã có vợ.

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Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về ồn ào - Ảnh: Sports Kyunghang

Tuy nhiên, trước tòa, cô vẫn phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định: "Đúng là tôi có vào khách sạn cùng anh rể, nhưng giữa chúng tôi không có quan hệ bất chính. Chúng tôi cùng qua đêm trong căn hộ officetel nhưng chỉ là uống rượu, ăn bánh xèo rồi ngủ quên".

Trước lời giải thích khá "vô căn cứ" của nữ diễn viên, tòa án đã bác bỏ lời phủ nhận và kiên quyết đưa ra phán quyết rằng cô đã xâm phạm cuộc sống vợ chồng người khác. Sau cùng, nữ diễn viên này đã phải bồi thường số tiền phạt khủng nêu trên.

Được biết, mặc dù không quá nổi tiếng bên mảng truyền hình, nhưng cô nàng này lại gây ấn tượng chủ yếu tại sân khấu kịch và được người dân xứ Hàn khá yêu thích. Thế nhưng mọi thông tin về danh tính của cô nàng đã được giữu kín, khiến cho netizen đang sục sôi tìm kiếm và bày tỏ thái độ phẫn nộ vì hành vi này.

 

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