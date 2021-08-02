Liên quan đến scandal tình dục chấn động của Ngô Diệc Phàm, trên các diễn đàn, nhiều netizen đã chỉ ra hình phạt theo luật Canada. Theo đó, người nào có tội danh cưỡng hiếp trẻ vị thành viên sẽ buộc phải thiến hóa học.

Mới đây, trên Theqoo đã xuất hiện hàng loạt những đề xuất cũng như khiếu nại liên quan đến scandal tình dục chấn động của Ngô Diệc Phàm. Nhiều người bàn luận sôi nổi về hình thức xử phạt nếu Theo đó, tiêu đề topic đặt ra câu hỏi: “Liệu Kris (Ngô Diệc Phàm) có bị thiến hóa học hay không? Bởi anh ta bị tạm giữ vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên”.

Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra rất hả hê nếu nam thần phải thực thi hình phạt này. Nhiều người còn khẳng định với những gì mà Ngô Diệc Phàm đã gây ra thì việc ngồi từ dăm ba năm là không đủ.

Chủ nhân bài viết đưa ra lý lẽ, theo điều 236 của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hình phạt cơ bản của tội hiếp dâm phụ nữ và trẻ vị thành niên là từ 3 đến 10 năm tù giam. Mặc dù không quy định rõ tử hình hay tù chung thân nhưng tại Trung Quốc thời gian qua có trường hợp giáo viên tiểu học bị kết án tử hình vì cưỡng hiếp 9 trẻ vị thành niên.

Nam thần là người Canada gốc Trung Quốc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nam diễn viên lại là người Canada gốc Trung Quốc. Theo luật Canada, người nào có tội danh cưỡng hiếp trẻ vị thành viên sẽ buộc phải thiến hóa học.

Thế nhưng, theo luật sư Trương Khởi Hoài thuộc công ty luật Bắc Kinh khẳng định nếu Ngô Diệc Phàm bị kết án thì sẽ chấp hành án tại Trung Quốc, sau đó trục xuất về Canada. Điều này đồng nghĩa với việc có nhiều khả năng anh chỉ bị ngồi tù 3 đến 10 năm và không có chuyện bị thiến hóa học vì anh phạm tội tại Trung Quốc.

Chính vì vậy cho dù theo luật hiện hành của Canada, người phạm tội này sẽ chịu hình phạt thiến hóa học, song Ngô Diệc Phàm lại phạm tội tại Trung Quốc. Do đó, nam diễn viên sẽ bị xử lý theo luật phát xữ Trung.

Trước đó, vào tối ngày 31/7, cảnh sát Bắc Kinh đã ra thông báo bắt tạm giam Ngô Diệc Phàm vì tình nghi hiếp hâm trẻ em dưới 14 tuổi. Hiện vẫn có nhiều đồn đoán liên quan đến việc "pháo vương" còn từng có quan hệ với trẻ vị thành niên đến mức có thai và bắt buộc nạn nhân đi phá thai bằng được. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi của netizen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-netizen-xon-xao-hinh-phat-thien-hoa-hoc-doi-voi-ngo-diec-pham-vi-hanh-vi-hiep-dam-tre-vi-thanh-nien-ha-he-binh-pham-wow-tu-gio-anh-ta-mat-cua-quy-ha-415554.html