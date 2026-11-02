Trương Mạn Ngọc hiếm hoi lộ diện ở tuổi 62, vóc dáng mảnh mai và diện mạo gây chú ý

Trong video được đăng tải, Trương Mạn Ngọc ghi lại hành trình từ khi đến phòng tập, tham gia các bài vận động cho đến lúc nghỉ ngơi sau buổi tập. Trước giờ học, nữ diễn viên xuất hiện với phong cách thời trang đường phố phóng khoáng. Bà phối áo ba lỗ màu xám đậm cùng quần đen ống rộng, mũ lưỡi trai, kính râm cỡ lớn và túi da màu nâu đất.

Theo HK01, chuyến đi đến London lần này của Trương Mạn Ngọc nhằm ủng hộ người bạn lâu năm tên Justine. Người bạn này vừa hoàn thành chương trình đào tạo, nhận chứng chỉ huấn luyện viên chuyên nghiệp và khai trương một phòng tập Pilates.

Tại phòng tập, Trương Mạn Ngọc thực hiện nhiều động tác giãn cơ và rèn luyện sức mạnh dưới sự hướng dẫn của bạn. Bà lần lượt trải nghiệm các bài tập với dây hỗ trợ kéo giãn chân, thanh lò xo dành cho vùng lưng và những động tác tăng cường cơ bụng. Dù đã bước sang tuổi 62, nữ diễn viên vẫn cho thấy khả năng vận động linh hoạt.

Sau khi hoàn thành buổi tập, Trương Mạn Ngọc tỏ ra hài lòng và nhận xét đây là trải nghiệm thú vị. Bà cũng thưởng thức một loại đồ uống tốt cho sức khỏe trước khi kết thúc hoạt động.

Theo China Press, diện mạo của nữ diễn viên trong video nhận được nhiều sự chú ý. Một số cư dân mạng nhận xét đôi mắt của bà trông nhỏ hơn trước, những dấu hiệu tuổi tác quanh vùng mắt cũng ngày càng rõ. Tuy nhiên, phần đông khán giả dành lời khen cho phong thái thanh lịch và vóc dáng mảnh mai của minh tinh.

Khi diện áo không tay, Trương Mạn Ngọc để lộ cánh tay săn chắc, bờ vai thanh mảnh cùng phần xương quai xanh rõ nét. Một số người hâm mộ cho rằng bà vẫn giữ được vẻ cuốn hút ở tuổi ngoài 60. Dù vậy, cũng có ý kiến lo ngại nữ diễn viên quá gầy và mong bà tăng cân để có diện mạo đầy đặn, khỏe khoắn hơn.

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964, là một trong những minh tinh nổi bật của điện ảnh Hong Kong. Bà ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Câu chuyện cảnh sát, Điềm mật mật và Tâm trạng khi yêu. Trong sự nghiệp, nữ diễn viên từng 5 lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong và được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes.

Những năm gần đây, Trương Mạn Ngọc gần như rút khỏi ngành điện ảnh, lựa chọn cuộc sống riêng tư và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Vì vậy, mỗi lần nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh đời thường đều thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.