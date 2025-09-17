'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc làm vườn, vui thú điền viên ở miền quê Pháp

Cô bắt đầu từ việc nuôi gà, làm ruộng, bới rơm trong chuồng gà để lấy trứng... Sau khi bỏ những quả trứng còn ấm vào túi, cô cảm ơn đàn gà mái và nói: "Mỗi lần nhặt trứng, tôi đều cảm thấy hạnh phúc và biết ơn".

Trên trang cá nhân, Trương Mạn Ngọc chia sẻ cuộc sống thường nhật ở một trang trại thuộc vùng nông thôn Bordeaux, Pháp. Cô mặc đồ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang rộng, để mặt mộc, tự mình xắn tay áo làm việc trong nông trại.

Một số nguồn tin nói Trương Mạn Ngọc thuê căn nhà cũ ở Bordeaux, tiền thuê hàng tháng 8.000 NDT, với điều kiện sinh hoạt rất giản dị. Cô lái chiếc xe bán tải cũ để vận chuyển rau hữu cơ, dùng giỏ tre thay vì túi xách sang trọng khi đi mua sắm và đạp xe đạp khi đi loanh quanh nơi ở. Một số nguồn tin nói gần đây, diễn viên đã âm thầm quyên góp khoản tiền lớn cho một trại cứu hộ động vật địa phương. Cô cũng nhiệt tình giúp đỡ dân làng làm những công việc thường ngày nên được họ yêu quý.

Khi được hỏi về nỗi cô đơn tuổi già, cô trả lời vui vẻ: "Đất đai, mặt trời và đàn gà mái là tình yêu lớn nhất ở tuổi này". Từng một thời tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh nhưng hiện tại, cô hài lòng với cuộc sống bình dị ở nông thôn. Cô chia sẻ về hiện tại: "Ngôi sao chỉ là nhất thời, cuộc đời cần sự chân thật".

Trương Mạn Ngọc, 61 tuổi, gia nhập đài TVB năm 1983 sau khi giành ngôi Á hậu cuộc thi Miss Hong Kong. Cùng năm, Mạn Ngọc thi Miss World và lọt vào top 15. Ở TVB, người đẹp lưu dấu ấn qua Cảnh sát mới ra trường (Police Cadet), Võ lâm thế gia.

Trong mảng điện ảnh, cô xây dựng nhiều hình tượng nghệ thuật đặc sắc ở cả thể loại cổ trang lẫn hiện đại như Tân Long Môn khách sạn, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Anh hùng, Nguyễn Linh Ngọc, Tâm trạng khi yêu, Điềm mật mật, Clean. Minh tinh thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2004, nhờ phim Clean của đạo diễn Olivier Assayas.