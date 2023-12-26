Trương Mạn Ngọc sống một mình trong khu ổ chuột ở tuổi U60, dân tình tiếc nuối chuyện tình với Lương Triều Vỹ

Sao quốc tế 26/12/2023 14:30

Trương Mạn Ngọc là một trong những tượng đài nhan sắc kinh điển của làng điện ảnh Hoa ngữ.

Sau nhiều năm vắng bóng, khán giả vẫn nhắc nhớ một Trương Mạn Ngọc xinh đẹp và tài hoa bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Với nhiều khán giả Hồng Kông, chưa ai có thể vượt qua cái bóng Trương Mạn Ngọc để lại trên màn ảnh.

Trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 2 thập kỷ, Trương Mạn Ngọc đã tham gia hơn 80 bộ phim. Cô hoá thân thành nhiều dạng nhân vật khác nhau, từ bi tới hài. Lối diễn xuất tinh tế, mọi cảm xúc giấu trong đôi mắt, cách diễn điềm tĩnh, cách thoại duyên dáng khiến Trương Mạn Ngọc trở thành hình ảnh kinh điển.

Trương Mạn Ngọc sống một mình trong khu ổ chuột ở tuổi U60, dân tình tiếc nuối chuyện tình với Lương Triều Vỹ - Ảnh 1

Ngoài ra, Trương Mạn Ngọc là một trong những tượng đài nhan sắc kinh điển của làng điện ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp thanh tú, vừa cổ điển, quý phái vừa đậm chất Á đông nhưng cũng mang vẻ phóng khoáng của phụ nữ phương Tây. Nhan sắc của Trương Mạn Ngọc khiến khiến biết bao gã đàn ông si mê.

 

Trước khi đến với Lưu Gia Linh, tài tử Lương Triều Vỹ từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với Trương Mạn Ngọc. Cả hai đã hợp tác chung trong 7 bộ phim và trở thành cặp đôi được yêu thích trong lòng khán giả.

Trương Mạn Ngọc sống một mình trong khu ổ chuột ở tuổi U60, dân tình tiếc nuối chuyện tình với Lương Triều Vỹ - Ảnh 2

 

Trương Mạn Ngọc quen biết với Lương Triều Vỹ từ đầu những năm 80, sau khi cùng nhau hợp tác trong tác phẩm "Tân trác sư huynh". Tuy nhiên, cả hai chỉ thực sự nảy sinh tình cảm khi đóng chung bộ phim điện ảnh "Tâm trạng khi yêu". Dù không chính thức công khai thừa nhận nhưng Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc luôn ân cần quan tâm và âm thầm ủng hộ nhau trong sự nghiệp. 

 

Trương Mạn Ngọc sống một mình trong khu ổ chuột ở tuổi U60, dân tình tiếc nuối chuyện tình với Lương Triều Vỹ - Ảnh 3

Năm 1988, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên, chuyện tình của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh lại nhận về sự phản đối của khán giả. Bởi lẽ, trong mắt công chúng, cả hai như 2 đường thẳng song song. Mặc mọi lời gièm pha, năm 2008, Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh vẫn quyết định kết hôn sau 20 năm gắn bó.

Hiện tại, hoàn cảnh của Lưu Gia Linh và "tình địch" một thời Trương Mạn Ngọc đã có khoảng cách rất lớn. Lưu Gia Linh sống trong biệt thự đắt đỏ với cuộc hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Lương Triều Vỹ. Cô thường xuất hiện với hình ảnh trẻ đẹp, lộng lẫy, khí chất xa hoa. Trong khi đó Trương Mạn Ngọc lại ăn mặc hết sức bình thường, diện mạo già nua kém sức sống.

Trương Mạn Ngọc sống một mình trong khu ổ chuột ở tuổi U60, dân tình tiếc nuối chuyện tình với Lương Triều Vỹ - Ảnh 4Trương Mạn Ngọc sống một mình trong khu ổ chuột ở tuổi U60, dân tình tiếc nuối chuyện tình với Lương Triều Vỹ - Ảnh 5

 

Theo truyền thông, sau khi rời làng giải trí, Trương Mạn Ngọc sống lẻ bóng ở khu thu nhập thấp. Cô từng trải qua nhiều mối tình song tất cả đều đổ vỡ. Nữ diễn viên quyết định sống một mình bên thú cưng. Từng là mỹ nhân vạn người mê, sự nghiệp thành công vang dội, nhưng nhìn cuộc sống giản dị hiện tại của Trương Mạn Ngọc khiến nhiều người phải suy nghĩ.

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Sau nhiều năm vắng bóng, khán giả vẫn nhắc nhớ một Trương Mạn Ngọc xinh đẹp và tài hoa bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

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