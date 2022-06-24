Trương Mạn Ngọc hóa DJ 'quẩy hết mình' ở U60

Sao quốc tế 24/06/2022 18:21

Dung mạo của Trương Mạn Ngọc trong một sự kiện gần đây khiến nhiều người không nhận ra cô từng là một trong "Tứ đại mỹ nữ Hong Kong".

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào tối ngày 23/6 vừa qua, Trương Mạn Ngọc đã góp mặt trong một sự kiện thời trang cùng với nhiều ngôi sao như Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành,... Được biết, đây là sự kiện công khai đầu tiên mà nữ minh tinh họ Trương tham gia sau thời gian dài "ở ẩn".

truong man ngoc 1
Trương Mạn Ngọc hóa DJ tại một sự kiện thời trang - Ảnh: Internet

Tại sự kiện, Trương Mạn Ngọc diện trang phục đen ôm sát và khuấy động cả phòng với vai trò là DJ. Đứng sát bên cô là hai nam thần Tạ Đình Phong và Quách Phú Thành cũng nhiệt tình hưởng ứng theo âm nhạc của đàn chị.

truong man ngoc 2
Nữ diễn viên khuấy động không khí nhờ âm nhạc của mình - Ảnh: Internet
truong man ngoc 3
Tạ Đình Phong và Quách Phú Thành ủng hộ đàn chị - Ảnh: Internet

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Trương Mạn Ngọc từng là một trong "Tứ đại mỹ nữ Hong Kong", nhưng diện mạo hiện tại của cô khiến công chúng khó lòng nhận ra. Tuy nhiên, khi đối diện với các lời chê bai về nhan sắc, nữ minh tinh không hề tỏ ra khó chịu.

Kể từ sau năm 2004, Trương Mạn Ngọc ít đóng phim hơn hẳn, sự nghiệp diễn xuất của cô gần như dừng lại và cô chỉ chú tâm vào vẽ tranh, sáng tác nhạc. Các sản phẩm âm nhạc của Trương Mạn Ngọc từng vấp phải nhiều chỉ trích, song cô chỉ nói: “Tôi không quan tâm đến lời chê bai nhan sắc. Tôi cũng không bận lòng việc đi hát bị chê dở”.

truong man ngoc 4
Ở tuổi 58, Trương Mạn Ngọc chọn cuộc đời kín tiếng, từ chối nhiều lời mời quay lại ngành giải trí - Ảnh: Internet

Ở tuổi 58, Trương Mạn Ngọc trải qua nhiều mối tình dang dở và vẫn sống đơn côi một mình, đồng thời cô cũng chọn cuộc đời kín tiếng, từ chối nhiều lời mời quay lại ngành giải trí. Dù nhan sắc đã tàn phai đi ít nhiều, nữ minh tinh họ Trương vẫn được xem là biểu tượng nhan sắc của Hong Kong và một trong những nữ diễn viên có sự nghiệp nổi bật nhất nền điện ảnh nước nhà.

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

Dù sở hữu nhan sắc "cổ điển và cao quý tới nỗi không ai có thể chạm đến" cùng với khả năng diễn xuất thần sầu, Trương Mạn Ngọc lại có đường tình vô cùng trắc trở.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Mạn Ngọc diễn viên Trương Mạn Ngọc Cbiz sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

'Tượng đài nhan sắc' Trương Mạn Ngọc: Từ Á hậu Hong Kong đến 'tiểu tam' chen chân vào cuộc tình của Lương Gia Linh, U60 xuống sắc và sống trong cô độc

Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc

Cuộc sống tằn tiện tuổi xế chiều của tường thành nhan sắc Trương Mạn Ngọc

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà

Xinh đẹp là vậy nhưng Trương Mạn Ngọc vẫn đố kỵ với nhan sắc của Lâm Thanh Hà

Cúc Tịnh Y 'trong mắt' của đồng nghiệp: Tiết lộ bí mật gây bất ngờ

Cúc Tịnh Y 'trong mắt' của đồng nghiệp: Tiết lộ bí mật gây bất ngờ

Cùng dùng thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi được tha thứ nhưng Vương Sở Nhiên lại nhận về cái kết đắng

Cùng dùng thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi được tha thứ nhưng Vương Sở Nhiên lại nhận về cái kết đắng

Dương Mịch bị 'soi' trán hói, ví như kiểu tóc của đàn ông

Dương Mịch bị 'soi' trán hói, ví như kiểu tóc của đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 50 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 16 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 50 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 5 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI