Trương Mạn Ngọc hóa DJ 'quẩy hết mình' ở U60

Dung mạo của Trương Mạn Ngọc trong một sự kiện gần đây khiến nhiều người không nhận ra cô từng là một trong "Tứ đại mỹ nữ Hong Kong".

Truyền thông Hong Kong đưa tin, vào tối ngày 23/6 vừa qua, Trương Mạn Ngọc đã góp mặt trong một sự kiện thời trang cùng với nhiều ngôi sao như Tạ Đình Phong, Quách Phú Thành,... Được biết, đây là sự kiện công khai đầu tiên mà nữ minh tinh họ Trương tham gia sau thời gian dài "ở ẩn".

Trương Mạn Ngọc hóa DJ tại một sự kiện thời trang - Ảnh: Internet

Tại sự kiện, Trương Mạn Ngọc diện trang phục đen ôm sát và khuấy động cả phòng với vai trò là DJ. Đứng sát bên cô là hai nam thần Tạ Đình Phong và Quách Phú Thành cũng nhiệt tình hưởng ứng theo âm nhạc của đàn chị.

Nữ diễn viên khuấy động không khí nhờ âm nhạc của mình - Ảnh: Internet

Tạ Đình Phong và Quách Phú Thành ủng hộ đàn chị - Ảnh: Internet

Thời đỉnh cao sự nghiệp, Trương Mạn Ngọc từng là một trong "Tứ đại mỹ nữ Hong Kong", nhưng diện mạo hiện tại của cô khiến công chúng khó lòng nhận ra. Tuy nhiên, khi đối diện với các lời chê bai về nhan sắc, nữ minh tinh không hề tỏ ra khó chịu.

Kể từ sau năm 2004, Trương Mạn Ngọc ít đóng phim hơn hẳn, sự nghiệp diễn xuất của cô gần như dừng lại và cô chỉ chú tâm vào vẽ tranh, sáng tác nhạc. Các sản phẩm âm nhạc của Trương Mạn Ngọc từng vấp phải nhiều chỉ trích, song cô chỉ nói: “Tôi không quan tâm đến lời chê bai nhan sắc. Tôi cũng không bận lòng việc đi hát bị chê dở”.

Ở tuổi 58, Trương Mạn Ngọc chọn cuộc đời kín tiếng, từ chối nhiều lời mời quay lại ngành giải trí - Ảnh: Internet

Ở tuổi 58, Trương Mạn Ngọc trải qua nhiều mối tình dang dở và vẫn sống đơn côi một mình, đồng thời cô cũng chọn cuộc đời kín tiếng, từ chối nhiều lời mời quay lại ngành giải trí. Dù nhan sắc đã tàn phai đi ít nhiều, nữ minh tinh họ Trương vẫn được xem là biểu tượng nhan sắc của Hong Kong và một trong những nữ diễn viên có sự nghiệp nổi bật nhất nền điện ảnh nước nhà.

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