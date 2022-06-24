Cùng dùng thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi được tha thứ nhưng Vương Sở Nhiên lại nhận về cái kết đắng

Sao quốc tế 24/06/2022 17:23

Mới đây, Lưu Diệc Phi bị cư dân mạng đào lại loạt ảnh dùng thuốc nhỏ mắt để thực hiện cảnh khóc giống hệt Viên Băng Nghiên nhưng số phận của 2 người lại trái ngược nhau hoàn toàn.

Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi đóng chính hiện đang là bộ phim hot trên màn ảnh xứ Trung ở thời điểm hiện tại. Dù sở hữu nhiều kỷ lục nhưng nữ diễn viên vẫn nhận về nhiều chỉ trích từ antifan về việc ''cọ nhiệt'' với sao nữ nổi tiếng khác để nâng cao sức hút của phim. Chưa hết, thần tiên tỷ tỷ còn bị đào lại chuyện dùng thuốc nhỏ mắt để thực hiện cảnh khóc trong một bộ phim truyền hình cách đây 16 năm.

Cùng dùng thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi được tha thứ nhưng Vương Sở Nhiên lại nhận về cái kết đắng - Ảnh 1
Phân đoạn dùng thuốc nhỏ mắt của Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào năm 2006 khi vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp, Lưu Diệc Phi không thể rơi nước mắt trong các cảnh bi thương. Chính vì vậy cô nàng đã phải dùng đến thuốc nhỏ mắt để thực hiện những cảnh này. Dẫu vậy, nữ diễn viên không hề nhận gạch đá từ phía dư luận về việc này. 

Cùng dùng thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi được tha thứ nhưng Vương Sở Nhiên lại nhận về cái kết đắng - Ảnh 2
Vương Sở Nhiên bị chỉ trích vì dùng thuốc nhỏ mắt - Ảnh: Internet

Trong khi đó, Viên Băng Nghiên cũng dùng thuốc nhỏ mắt để khóc trong Lưu Ly lại bị dân tình ném đá không thương tiếc. Thậm chí cho đến bây giờ, cô nàng vẫn bị một số cư dân mạng lôi lại những bức ảnh trong hậu trường ra để chê bai thái độ không kính nghiệp, thiếu tôn trọng khán giả.

Cùng dùng thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi được tha thứ nhưng Vương Sở Nhiên lại nhận về cái kết đắng - Ảnh 3
Lưu Diệc Phi và Vương Sở Nhiên - Ảnh: Internet

Câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía dư luận khi nhiều người cho rằng Vương Sở Nhiên bị chỉ trích vì chưa có độ nổi tiếng lẫn được lòng khán giả so với Lưu Diệc Phi. 

Tuy nhiên, cũng có khán giả cho biết nguyên nhân khiến Lưu Diệc Phi được tha thứ là do trong quá trình quay phim Thần Điêu Đại Hiệp, cô nàng đã rất lăn xả. Lưu Diệc Phi tự mình thực hiện các cảnh hành động nguy hiểm đến mức bị thương, thậm chí là bị nước cuốn trôi đi khá xa.

- Về độ chuyên nghiệp thì Viên Băng Nghiên sao so với Lưu Diệc Phi được. Các cảnh hành động trong Thần Điêu Đại Hiệp đa số đều là Lưu Diệc Phi tự thực hiện đó.

- Lưu Diệc Phi nổi tiếng quá nên những chi tiết nhỏ này chẳng ai quan tâm đâu, còn Viên Băng Nghiên cũng chỉ là tiểu Hoa mới nổi thôi.

- Một bộ phận khán giả đang bị tiêu chuẩn kép đó mà. Cùng dùng thuốc nhỏ mắt, cùng không kính nghiệp thì nên ném đá cả 2 mới đúng.

 Hiện tại, Lưu Diệc Phi vẫn đang là cái tên rất nóng trên các diễn đàn mạng. Loạt phốt của thần tiên tỷ tỷ bị đào lại cũng khiến Mộng Hoa Lục bị ảnh hưởng ít nhiều.

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