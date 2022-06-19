Mộng Hoa Lục liên tiếp gặt hái nhiều thành tựu vượt ngoài mong đợi, Lưu Diệc Phi liệu xứng đáng là người có công lớn nhất?

Sao quốc tế 19/06/2022 18:40

Netizen nổ ra tranh cãi khi Lưu Diệc Phi được xem là người có công lao lớn nhất cho sự thành công của Mộng Hoa Lục.

Tính tới thời điểm hiện tại, Mộng Hoa Lục với sự tham gia diễn xuất của Lưu Diệc PhiTrần Hiểu đang đạt hiệu ứng khá tốt cùng số điểm Douban ấn tượng 8.6/10. 

Trong một bài đánh giá mới nhất về Mộng Hoa Lục, báo đài trung ương Trung Quốc đã có nhận xét về Lưu Diệc Phi, người đảm nhận vai nữ chính Triệu Phán Nhi và cho rằng nàng tiểu hoa chính là "chìa khoá làm nên thành công của phim". 

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Mộng Hoa Lục đang làm mưa làm gió trên thị trường phim ảnh thời gian vừa qua - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều này khiến cho nhiều người tỏ vẻ không hài lòng bởi Trần Hiểu cũng là người có vai trò vô cùng lớn và cả những nhà sản xuất của bộ phim vì vậy nhận xét của tờ báo này đã hoàn toàn ngó lơ những nỗ lực của đoàn làm phim mà chỉ chăm chăm vào ''Thần tiên tỷ tỷ'' chỉ vì cô là người có lưu lượng hot nhất. 

Đương nhiên, có một điều không thể phủ nhận rằng diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục đã có những bước đột phá và bất ngờ, cộng thêm màn tương tác tình tứ, ngọt ngào giữa cô nàng cùng Trần Hiểu đã khiến khán giả phải cảm thấy bất ngờ trước sự tiến bộ của cô nàng.  

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Bài viết khen ngợi Lưu Diệc Phi khiến nhiều netien không vừa lòng - Ảnh: Internet

Nếu như Mộng Hoa Lục thỉnh thoảng không "đi bài" gây tranh cãi , fan Lưu Diệc Phi không tâng bốc idol quá đà và đi dìm tơi tả những nhà khác như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh... thì có lẽ phim sẽ còn được yêu thích và dành lấy nhiều thiện cảm hơn từ công chúng.

Hiện tại, Mộng Hoa Lục mới chỉ đi được 1/2 quãng đường, những tình tiết gay cấn về mối quan hệ của Triệu Phán Nhi - Cố Thiên Phàm cùng các nhân vật khác trong phim vẫn còn đang chờ ở phía trước và sức hút của phim vẫn chưa hề bị giảm đi một chút nào. 

 

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Từ khóa:   Mộng Hoa Lục Lưu Diệc Phi Trần Hiểu sao châu á Cbiz

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