Mộng Hoa Lục gặt hái nhiều thành công, netizen không tiếc lời khen ngợi: 'Cảnh này vừa đẹp lại vừa cảm động nữa chứ, diễn xuất của Lưu Diệc Phi tốt quá'

Sau khi trải qua nhiều thăng trầm, Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm quyết định công khai tình cảm. Cặp đôi đứng dưới thuyền, bên trên là người dân trong thành đang tung cánh hoa. Khung cảnh lãng mạn này khiến cho Triệu Phán Nhi vừa vui mừng lại vừa cảm động.

Ở thời điểm hiện tại, Mộng Hoa Lục đang là bộ phim thu hút được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Cặp đôi diễn viên chính liên tục nhận được nhiều lời khen từ phía khán giả khi có màn kết hợp ăn ý ngay từ lần đầu hợp tác. Đặc biệt, cảnh công khai tình cảm của Triệu Phán Nhi ( Lưu Diệc Phi ) và Cố Thiên Phàm ( Trần Hiểu ) trong phim đã gây bất ngờ lớn cho người xem.

Thế nhưng ít ai biết được rằng, cảnh quay ở nửa sau phim này lại được thực hiện ngay ngày đầu đối diễn của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. Chính điều này đã khiến cho nhiều người tỏ ra bất ngờ hơn nữa khi không tin được cặp đôi lại có màn nhập tâm đáng kinh ngạc đến như vậy.



Dù mới chỉ là lần hợp tác đầu tiên nhưng cả 2 đã làm rất tốt - Ảnh: Internet

Thậm chí, một số bộ phận netizen còn cho rằng họ thực sự giống như một cặp tình nhân đã trải qua nhiều biến cố.

Đặc biệt, sự chuyển biến trong tâm trạng của nữ chính Triệu Phán Nhi đã được Lưu Diệc Phi thể hiện rất khéo. Giây trước đang vui mừng, cười tươi như hoa, giây sau quay lại đã trực rơi nước mắt vì xúc động. Có ý kiến cho rằng, Lưu Diệc Phi vẫn là hợp đóng truyền hình hơn điện ảnh.

- Diễn xuất đúng là đỉnh thật, ai không biết còn tưởng cảnh này diễn theo mạch phim luôn đó.

- Vừa đối diễn cùng nhau đã có thể xuất hiện tình cảm ngọt ngào thế này sao? Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi diễn đỉnh quá.

- Cảnh này vừa đẹp lại vừa cảm động nữa chứ, diễn xuất của Lưu Diệc Phi đoạn này cũng tốt quá.

Từ khi lên sóng đến nay, Mộng Hoa Lục nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Nhiều người xem đánh giá bộ phim là “hạc giữa bầy gà” khi so sánh với loạt phim lên sóng thời gian gần đây.