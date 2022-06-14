Chính thức được công nhận là phim đại bạo trong năm 2022, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 14/06/2022 15:45

Thông tin Mộng Hoa Lục được công nhận là phim hot trong năm nay của Cbiz đang nhận về nhiều ý kiến khác nhau từ phía netizen.

Mộng Hoa Lục hiện đang là bộ phim truyền hình làm mưa làm gió trên màn ảnh Hoa ngữ. Không chỉ liên tiếp phá vỡ nhiều kỷ lục trong thời gian vừa qua với lượng người xem đáng kinh ngạc mà khả năng kết hợp của cặp đôi Trần HiểuLưu Diệc Phi cũng là một điểm cộng khá lớn của bộ phim. Đặc biệt là ''Thần tiên tỷ tỷ'' khi cô nàng đã có vai diễn lột xác hoàn toàn và được đánh giá rất cao ở dự án lần này. 

Chính thức được công nhận là phim đại bạo trong năm 2022, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục đang là bộ phim gây được nhiều sự chú ý nhất thời gian này - Ảnh: Internet

Có thể nói Mộng Hoa Lục đã chính thức được công nhận là bộ phim "đại bạo" (có độ hot cực kì cao) của năm 2022. Thành tích này rõ xứng đáng với những gì mà phim thu về được trong thời gian vừa qua. 

Sau khi thông tin được lan truyền, đã có hai luồng ý kiến hình thành. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là sự công nhận xứng đáng cho những thành công của bộ phim kể từ khi lên sóng. Bên cạnh những lời khen cũng có không ít ý kiến nghi ngờ những quy chuẩn cho một bộ phim đại bạo hiện nay đang dần bị hạ thấp. 

Chính thức được công nhận là phim đại bạo trong năm 2022, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều - Ảnh 2
Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Khán giả đưa ra lý lẽ rằng một bộ phim đại bạo phải cần hội tụ đủ mọi yếu tố như độ bàn luận, hiệu ứng khán giả, chất lượng,... Tuy nhiên Mộng Hoa Lục vẫn chưa chứng tỏ được nhiều mà cần phải trải qua thêm nhiều yếu tố nữa mới có thể được sánh ngang với các tác phẩm ''đại bạo'' khác được. 

Một số bình luận của khán giả về việc Mộng Hoa Lục được công nhận là một bộ phim đại bạo:

- CCTV6 khẳng định là “đại bạo” rồi nên có ý kiến gì thì ý kiến với CCTV6 ý, Mộng Hoa Lục”hot là do bản thân phim chất lượng thôi. 

- Công tâm thì bộ phim này hot nhất trong mấy phim S của Tencent thôi nhưng mà đại bạo thì chưa tới, chẳng hiểu sao đại bạo giờ được tính dễ thế, chứ trước mấy bộ Tam Sinh Tam Thế, Hương Mật Tựa Khói Sương, Hoa Thiên Cốt đại bạo nó làm mưa làm gió một thời cơ mà. 

- Công nhận Mộng Hoa Lục cứu rỗi cả một mảng phim truyền hình đầu năm 2022 luôn ấy. Kiểu giữa một rừng phim kém chất lượng tự nhiên nổi lên một bộ như hiện tượng. 

- Chúc mừng Lưu Diệc Phi, chúc mừng Mộng Hoa Lục. Một bộ phim quá ổn từ chất lượng, hình ảnh tới nội dung thì sao phải tranh cãi đại bạo hay không, cốt là đã được đài CCTV 6 công nhận rồi kìa.

- Quy chuẩn đại bạo giờ thấp quá nhỉ, có thế thôi mà cũng đã thành đại bạo rồi thì những phim khác sau này cũng dễ thở hơn nhỉ. Chứ đại bạo là phải như Diên Hi Công Lược hồi năm 2018. 

 

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