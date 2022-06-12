Đâu là nam thần xứng đáng đóng chung với Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng: Dương Dương so tài với Vương Nhất Bác?

Sao quốc tế 12/06/2022 10:30

Thông tin về nam chính sẽ đóng chung với Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng đang thu hút sự chú ý từ phía người hâm mộ.

Cách đây không lâu, có thông tin cho biết Lưu Diệc Phi đã nhận lời trở thành nữ chính của dự án phim cổ trang Trường Lăng. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ tò mò, đó chính là việc nam chính trong phim vẫn chưa được công bố. 

Mới đây, cộng đồng mạng lại được dịp xôn xao trước tin nhiều nam thần Cbiz đang cạnh tranh nhau để được đóng chung với “thần tiên tỷ tỷ”.

Trước đó, sau Nam Yên Trai Lục Bút  Mộng Hoa Lục, có tin cho biết Lưu Diệc Phi sẽ tiếp tục nhận dự án Trường Lăng. Ở thời điểm đó, Trương Lăng Hách được cho là sẽ trở thành nam chính đóng chung cùng Lưu Diệc Phi. 

Đâu là nam thần xứng đáng đóng chung với Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng: Dương Dương so tài với Vương Nhất Bác? - Ảnh 1
Nam chính trong Trường Lăng vẫn đang là dấu hỏi lớn cho đến lúc này - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó ít lâu, trên mạng lại xuất hiện thông tin cho rằng Ngô Lỗi mới là người sẽ hợp tác cùng “thần tiên tỷ tỷ”. Đáng tiếc, đến tận thời điểm hiện tại, Trường Lăng vẫn chưa thể khai máy, nguyên nhân được cho là do vẫn chưa tìm được nam chính phù hợp.

Có thông tin cho biết, hiện tại nhà sản xuất Trường Lăng có rất nhiều sự lựa chọn sáng giá cho vị trí nam chính. Trong đó, 2 cái tên nổi bật nhất phải kể đến Dương Dương và Vương Nhất Bác. Cả 2 hiện đang là những nam diễn viên nổi tiếng đình đám tại Cbiz ở thời điểm hiện tại và hứa hẹn sẽ gây được tiếng vang lớn trên màn ảnh nếu sáng đôi cùng Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng. 

Đâu là nam thần xứng đáng đóng chung với Lưu Diệc Phi trong Trường Lăng: Dương Dương so tài với Vương Nhất Bác? - Ảnh 2
Dương Dương được netizen kỳ vọng sẽ tái ngộ đàn chị trong Trường Lăng - Ảnh: Internet

Đặc biệt, có rất nhiều khán giả mong muốn Lưu Diệc Phi tái hợp cùng Dương Dương. Trước đó, cặp đôi đã từng đóng chung trong bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh. Tuy không thành công như phong đợi, thế nhưng ngoại hình của Dương Dương và Lưu Diệc Phi khi đó đã nhận được vô số lời khen ngợi.

Tuy nhiên tất cả chỉ mới dừng lại ở mức tin đồn bởi hiện tại phía nhà sản xuất Trường Lăng vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào cụ thể nên những diễn biến xoay quanh về việc chọn nam chính vẫn sẽ là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm từ phía khán giả trong thời gian tới. 

 

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Từ khóa:   Dương Dương Lưu Diệc Phi Vương Nhất Bác sao châu á Trường Lăng

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