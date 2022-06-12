Mang danh dự án cấp S+ nhưng Trương Lăng vẫn chưa chốt được diễn viên, phải kéo cả Dương Dương và Tiêu Chiến vào cuộc?

Cụ thể, nam nữ chính được định cho Trường Lăng ngay từ đầu là Cổ Lực Na Trát và La Vân Hi . Tuy nhiên, vào thời điểm tin đồn nổ ra là tháng 9/2020, về phía đôi diễn viên trên cả 2 vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào cho thấy việc sẽ đồng ý gia nhập dự án lần này.

Mặc dù đã xuất hiện nhiều tin đồn nhưng đến nay, dự án cấp S Trường Lăng vẫn chưa thể chốt được dàn diễn viên.

Tin đồn về Trường Lăng xuất hiện nhiều nhưng bằng chứng thì không có bao nhiêu nên đến gần một năm sau, cuối năm 2021, thông tin đoàn làm phim đã tiếp xúc với cặp đôi Hứa Khải và Cảnh Điềm. Cả hai không lên tiếng xác nhận nhưng ngay sau đó lại công bố kế hoạch ghi hình cho phim Lạc Du Nguyên.

Đến tháng 2/2021, diễn viên chính được cho là đã đổi qua Lưu Thi Thi và Vương Nhất Bác. Tuy nhiên cặp đôi dường như không được lòng khán giả vì cách biệt tuổi tác lẫn phong cách diễn xuất.

Tuy nhiên, mới đây hàng loạt sao màn ảnh nổi tiếng của Cbiz cũng đã được đồn đoán đang được nhà sản xuất lựa chọn, trong đó đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của Dương Dương một trong những sao nam đang hot nhất xứ Trung ở thời điểm hiện tại.

Với sự xuất hiện của quá nhiều tin đồn, khán giả không tránh khỏi nghi ngờ Trường Lăng đang cố tình tung tin tiếp xúc với loạt lưu lượng như Dương Dương, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến để tạo nhiệt cho dự án.

La Vân Hi và Cổ Lực Na Trát - Ảnh: Internet

Đối với nữ chính, khán giả cho rằng Lưu Diệc Phi là gương mặt phù hợp, bởi nữ diễn viên đang trên đà trở mình mạnh mẽ với Mộng Hoa Lục. Dương Dương được mong chờ sẽ trở thành nam chính Trường Lăng bởi anh chàng và Lưu Diệc Phi đã từng có cơ hội hợp tác với nhau. Khán giả mong chờ cả hai sẽ có màn tái hợp trong Trường Lăng.

Một số bình luận của khán giả về những tin đồn xoay quanh dàn diễn viên chính Trường Lăng:

- Phía nam mong đợi nhất là Dương Dương, hoặc không thì Trương Bân Bân cũng khá hợp.

- Lưu Diệc Phi thì hợp với nam chính vóc dáng cao lớn, gương mặt góc cạnh một chút như Dương Dương hay Bân Bân, còn lại thấy cũng hợp nhưng hơi miễn cưỡng.

- Phim này thấy đồn từ năm này qua tháng khác rồi nhưng mà vẫn chưa có thông tin chính thức nhỉ. Mặc dù cũng hóng nhưng để lâu sẽ kém nhiệt lắm.

- Không thấy cặp nào có thể ghép đôi hết ấy. Phải chăng thì có Dương Dương và Lưu Diệc Phi khá ổn vì từng hợp tác một lần rồi chứ thật sự không thấy đôi nào có chemisry ổn.

Hiện đoàn làm phim Trường Lăng chưa chính thức công bố thêm bất cứ thông tin nào liên quan đến dự án.