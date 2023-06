Hé lộ nguyên nhân chính khiến Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba khó thành đôi, netizen tỏ ra buồn bã khi biết tin?

Dù rất có hi vọng, tuy nhiên mới đây có cư dân mạng lại đưa ra một loạt lý do chứng minh couple Dương – Ba “toang” rồi. Trước hết phải kể đến việc phía Địch Lệ Nhiệt Ba từng tuyên bố sẽ không hợp tác lần 2 với bạn diễn cũ. Nhưng trước đó, nàng mỹ nữ Tân Cương đã phá lệ hợp tác cùng Cao Vỹ Quang 2 lần trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Chẩm Thượng Thư nên fan của Dương Dương từng có lý do để tin rằng mỹ nhân họ Địch sẽ có lần nên duyên thứ hai với nam diễn viên.

Fan hâm mộ dường như đã hết hy vọng về việc ''đẩy thuyền'' cả 2 đến với nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, lý do thật sự khiến fan couple của cặp đôi đỉnh lưu lượng này hết hi vọng lại là tin Địch Lệ Nhiệt Ba rất bài xích chuyện có bạn trai là người trong giới.