Hé lộ nguyên nhân chính khiến Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba khó thành đôi, netizen tỏ ra buồn bã khi biết tin?

Sao quốc tế 11/06/2022 17:30

Dù có tin Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sắp tái hợp, nhưng fan cũng hết động lực để ''đẩy thuyền'' khi biết nguyên nhân này.

Kể từ sau khi hợp tác trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Dương DươngĐịch Lệ Nhiệt Ba đã trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí mới đây cặp đôi được cho là sẽ có cơ hội tái ngộ trên màn ảnh lần thứ hai nhưng bất ngờ thay netizen lại chẳng mấy mặn mà trước thông tin này. 

Hé lộ nguyên nhân chính khiến Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba khó thành đôi, netizen tỏ ra buồn bã khi biết tin? - Ảnh 1
Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Sau thành công và sức hút quá lớn của couple Vu Đồ - Kiều Tinh Tinh, có rất nhiều nhà đầu tư muốn Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba tái hợp. Có người đã tìm đến đoàn đội của 2 đỉnh lưu lượng này để đưa kịch bản và thảo luận vai diễn. 

Dù rất có hi vọng, tuy nhiên mới đây có cư dân mạng lại đưa ra một loạt lý do chứng minh couple Dương – Ba “toang” rồi. Trước hết phải kể đến việc phía Địch Lệ Nhiệt Ba từng tuyên bố sẽ không hợp tác lần 2 với bạn diễn cũ. Nhưng trước đó, nàng mỹ nữ Tân Cương đã phá lệ hợp tác cùng Cao Vỹ Quang 2 lần trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và Chẩm Thượng Thư nên fan của Dương Dương từng có lý do để tin rằng mỹ nhân họ Địch sẽ có lần nên duyên thứ hai với nam diễn viên. 

Hé lộ nguyên nhân chính khiến Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba khó thành đôi, netizen tỏ ra buồn bã khi biết tin? - Ảnh 2
Fan hâm mộ dường như đã hết hy vọng về việc ''đẩy thuyền'' cả 2 đến với nhau - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, lý do thật sự khiến fan couple của cặp đôi đỉnh lưu lượng này hết hi vọng lại là tin Địch Lệ Nhiệt Ba rất bài xích chuyện có bạn trai là người trong giới. 

Được biết đây cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện thông tin nàng mỹ nữ Tân Cương không muốn yêu đồng nghiệp trong ngành. Như vậy, có rất ít cơ hội để Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự yêu nhau ngoài đời.

Là 2 ngôi sao sở hữu visual cực phẩm, lại thêm màn tương tác cực ngọt trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, bảo sao người hâm mộ lại không đẩy thuyền cơ chứ! Vậy nhưng sau khi thông tin này xuất hiện, các fan của cặp đôi không khỏi thất vọng.

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