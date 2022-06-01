Có được tổng view tích lũy đứng thứ 3 nhưng Dương Tử vẫn bị netizen chê bai không bằng Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 01/06/2022 14:26

Mới đây trên cộng đồng mạng xứ Trung đang xôn xao tổng view tích lũy của 4 tiểu Hoa nổi tiếng nhất Cbiz thời điểm hiện tại, trong đó Dương Tử là người gây nhiều tranh cãi nhất.

Thời gian gần đây, cư dân mạng xứ Trung đang bàn tán xôn xao về tổng view tích lũy của 4 tiểu Hoa nổi tiếng nhất Cbiz thời điểm hiện tại. Được biết thành tích của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh hiển nhiên đều nằm ở những vị trí dẫn đầu danh sách cho thấy không phải ngẫu nhiên họ được người ta đặt cho danh hiệu ''nữ hoàng rating''. Dẫu vậy đâu đó vẫn xuất hiện những tranh cãi khi tổng lượt view tích lũy của Dương Tử lại cao hơn của Địch Lệ Nhiệt Ba

Có được tổng view tích lũy đứng thứ 3 nhưng Dương Tử vẫn bị netizen chê bai không bằng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Nữ diễn viên Dương Tử - Ảnh: Internet

Cụ thể theo bảng danh sách, tổng view tích lũy của Dương Tử ở thời điểm hiện tại đã cán mốc hơn 120 tỷ view. Tuy nhiên, trong đó có 53,2 tỷ là từ những bộ phim cô nàng đóng phiên 1, phiên 2 là 15,3 tỷ và có đến 51,5 tỷ là ở những phim đóng phiên 4. 

Có được tổng view tích lũy đứng thứ 3 nhưng Dương Tử vẫn bị netizen chê bai không bằng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Danh sách gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Trong khi đó, với phim phiên 4 Dương Mịch chỉ có 3,7 tỷ view, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đều bằng 0. Vì vậy, có thể thấy thành tích của Dương Tử có nhiều điểm không công bằng với 3 người còn lại trong danh sách. 

Cộng đồng mạng xứ Trung cho rằng, trong giới giải trí thực tích điện ảnh chỉ tính đến phiên 3 còn truyền hình tính đến phiên 2, do vậy tổng view của Dương Tử là không hợp lý. Nếu chỉ tính phiên 1 và phiên 2, thành tích mà mỹ nhân họ Dương đạt được chỉ xứng đáng có được vị trí thứ 4. 

Có được tổng view tích lũy đứng thứ 3 nhưng Dương Tử vẫn bị netizen chê bai không bằng Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, từ năm 2019 các nền tảng đã thay đổi phương thức tính view. Do vậy, những tiểu Hoa có nhiều phim chiếu trước 2019 như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử sẽ có lợi thế hơn hẳn nàng mỹ nữ Tân Cương. Thêm nữa một số nền tảng chiều phim của Trung Quốc lại không hiển thị lượt view cụ thể nên rất khó để làm danh sách này một cách đúng nhất.

Tuy nhiên, fan Dương Tử lại không đồng ý với những lý do trên. Họ cho rằng tuy thần tượng chỉ đóng phiên 4 trong Hoan Lạc Tụng 1 và 2 thế nhưng cũng là tuyến nhân vật chính. Hiện vẫn đang xuất hiện nhiều tranh cãi xung quanh việc này giữa các fan của cả 4 mỹ nhân này. 

- Thông thường chỉ tính phiên 1 - 2, phim chiếu mạng hay đài đều không tính phiên 3 trở đi. Phim điện ảnh sẽ tính tới phiên 3 và không tính phiên 4 trở đi. Bảng thực tích view online do fan tự thống kê.

- Tính view như vậy chẳng hợp lí, vì tính tổng trên bao nhiêu phim nữa, lỡ nhà này ít phim hơn nhà kia thì sao nhỉ?

- Đến năm 2019 cũng đã thay đổi cách tính view nên lượng view ngày càng thấp. Chưa kể cô nàng có phim chiếu Quần cũng bị thiệt vì bên đó không hiện view nữa.

Hiện tại, fan Dương Tử vấn đang kiên quyết bảo vệ thành tích của thần tượng mặc người hâm mộ của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba phản đối.

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