Hết hạn hợp đồng với Gia Hành, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn ở lại vì mang ơn Dương Mịch?

Thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã hết hợp đồng với Gia Hành nhưng vẫn chịu ở lại vì mang ơn Dương Mịch đang được nhiều người bàn tán xôn xao.

Cùng với Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang tiểu Hoa nổi bật nhất lứa 9x trong Cbiz. Sở hữu ngoại hình đẹp ấn tượng chính là lợi thế giúp nàng mỹ nữ Tân Cương liên tục giành được những danh hiệu sáng giá bậc nhất trong làng điện ảnh Hoa Ngữ.

Mới đây, có thông tin cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba và Gia Hành hiện chỉ còn là quan hệ hợp tác, hợp đồng giữa 2 bên đã kết thúc từ lâu hoặc giữa đôi bên hiện chỉ còn tồn tại hợp đồng từ 1 đến 2 năm.

Nếu là tài nguyên phim ảnh tự mình tìm được, cô nàng sẽ đem theo nhân viên của Gia Hành đồng thời chia tiền cho phía công ty. Điểm khác biệt so với trước đây là Địch Lệ Nhiệt Ba có thể tự xây dựng hình tượng và phương hướng sự nghiệp mà bản thân muốn theo đuổi.

Có thông tin cho biết, nguyên nhân khiến Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn dây dưa với Gia Hành mà chưa đi tìm bến đỗ mới là vì Dương Mịch. Bởi thành công của Địch Lệ Nhiệt Ba ở thời điểm hiện tại có dấu ấn rất lớn từ Dương Mịch.



Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Ngay từ lúc gia nhập vào công ty, Địch Lệ Nhiệt Ba đã được ưu ái đóng những vai quan trọng trong các dự án phim do Dương Mịch đóng chính. Điển hình có thể kể đến như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Phanh Nhiên Tinh Động và đặc biệt là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Đàn chị cùng công ty cũng đã giúp đỡ đỡ người đẹp 9x rất nhiều trong quá trình xây dựng tên tuổi.

Cũng chính vì vậy mà một số fan cho rằng mỹ nhân họ Địch quyết định ở lại là để báo đáp tấm lòng của người đàn chị năm xưa. Dẫu vậy tất cả chỉ mới dừng ở mức đồn đoán và chưa hề có sự xác nhận nào từ phía Dương Mịch lẫn Địch Lệ Nhiệt Ba.

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