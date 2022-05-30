Bất ngờ thừa nhận có con với 'người ta' từ 8 năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình hoang mang tột độ: 'Thực hư là như nào đây?'

Sao quốc tế 30/05/2022 16:26

Trước thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba có con riêng, cộng đồng mạng xứ Trung đang cực kỳ hoang mang không biết thực hư câu chuyện như thế nào.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là một trong những nữ diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại, sở hữu nhan sắc vạn người mê lẫn tài năng diễn xuất đã được kiểm chứng qua nhiều năm trong nghề. Vì vậy mà những thông tin xoay quanh nữ diễn viên luôn thu hút rất nhiều sự chú ý từ phía dư luận. 

Bất ngờ thừa nhận có con với 'người ta' từ 8 năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình hoang mang tột độ: 'Thực hư là như nào đây?' - Ảnh 1
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Mới đây, một đoạn chat Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận việc có con từ 8 năm trước bất ngờ bị đào lại. Nhưng điều khiến mọi người chú ý nhiều nhất chính là danh tính của “mẹ” đứa bé.

Theo đó vào tháng 7/2014, Viên Băng Nghiên đã đăng tải loạt ảnh của mình kèm dòng cap không biết có nên để tóc mái hay không. Đặc biệt, ở bức ảnh đầu tiên phần áo của cô nàng bị phồng lên giống như đang… mang thai vậy.

Bất ngờ thừa nhận có con với 'người ta' từ 8 năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình hoang mang tột độ: 'Thực hư là như nào đây?' - Ảnh 2
Bất ngờ thừa nhận có con với 'người ta' từ 8 năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình hoang mang tột độ: 'Thực hư là như nào đây?' - Ảnh 3
Đoạt chat với nhau của 2 nữ diến viên - Ảnh: Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba đã vào bình luận đùa rằng chắc “em bé” trong bụng phải được mấy tháng rồi. Viên Băng Nghiên hùa theo và cho biết “đứa nhỏ trong bụng” chính là của cô bạn đồng nghiệp. Ngay sau đó, nàng mỹ nữ Tân Cương cũng xác nhận chuyện “có con”  bằng bình luận: “Ôi trời, ngày này cuối cùng cũng vẫn tới rồi”.

Màn trò chuyện thú vị giữa cả 2 vô tình khiến cho netizen được một phen hú hồn khi dân tình nhằm tưởng mỹ nhân họ Địch đã có con. Một số người còn cảm thấy nể phục trước mối tình bạn thân thiết hiếm có trong cbiz giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Viên Băng Nghiên. 

Bất ngờ thừa nhận có con với 'người ta' từ 8 năm trước, Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình hoang mang tột độ: 'Thực hư là như nào đây?' - Ảnh 4
Viên Băng Nghiên và Địch Lệ Nhiệt Ba có mối quan hệ thân thiết trong cbiz - Ảnh: Internet

-Mối quan hệ của cả 2 vẫn luôn thân thiết như vậy mà, mấy hôm trước 2 cô cũng vui đùa với nhau đó thôi.

- U là trời, mới đầu đọc caption của blogger cứ tưởng Địch Lệ Nhiệt Ba có con thật cơ, làm hết hồn. Mà có con với Viên Băng Nghiên thì tôi chịu được.

- 2 bà chúa lầy này mà tám chuyện với nhau thì fan chỉ có nước tìm quần để đội thôi. Lại còn công khai có con từ 2014 nữa cơ chứ.

 

Hiện tại, thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba có con với Viên Băng Nghiên vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Viên Băng Nghiên sao châu á Cbiz sao Hoa Ngữ

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