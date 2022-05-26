Xuất hiện với tạo hình xinh đẹp tựa như 'tiên nữ' trong An Lạc Truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thể khiến netizen ngừng tranh cãi về điều này

Sao quốc tế 26/05/2022 19:09

Những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện đang khiến cho netizen bàn luận xôn xao vì quá đỗi xinh đẹp.

Với sự tham gia của hai gương mặt lưu lượng của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, An Lạc Truyện hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sự chờ đợi của khán giả càng trở nên nóng hơn khi An Lạc Truyện bất ngờ tung ra bộ ảnh tạo hình của dàn diễn viên chính. 

Ngay sau khi tạo hình này của Địch Lệ Nhiệt Ba được cộng đồng mạng lan truyền, nhiều lời khen có cánh đã được dành cho mỹ nhân Tân Cương. 

Xuất hiện với tạo hình xinh đẹp tựa như 'tiên nữ' trong An Lạc Truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thể khiến netizen ngừng tranh cãi về điều này - Ảnh 1
Xuất hiện với tạo hình xinh đẹp tựa như 'tiên nữ' trong An Lạc Truyện, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn không thể khiến netizen ngừng tranh cãi về điều này - Ảnh 2
Tạo hình xinh đẹp xuất sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Theo những bức hình, đây là cảnh quay mà Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ xuất hiện giữa cánh đồng hoa. Sở hữu làn da trắng sáng không tì vết, gương mặt xinh đẹp thanh tú, dáng người mảnh mai cân đối, vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba thậm chí còn được khán giả đánh giá là lán át cả cánh đồng hoa. Tuy nhiên vẫn còn đó một số điểm chê bai khi netizen cho rằng trang phục của cô nàng cần phải được chỉnh sửa bởi phần cổ tay hơi cấn một chút.

Bên cạnh những lời khen thì trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba trong cảnh quay này lại khiến khán giả thắc mắc. 

Một số bình luận của khán giả về tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện: 

- Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim này xinh thực sự, nhan sắc quá nổi bật. Trang phục cũng đẹp nhưng nhìn phần cổ tay có hơi cấn chút. 

- Không biết phim lấy bối cảnh thời nhà nào nhỉ, phần tay áo có vẻ không hợp lắm nhưng nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba thì vào trang phục nào cũng thấy hợp hết ấy.

 

Hiện An Lạc Truyện hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/5/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim truyền hình đề tài công sở, Lưu Diệc Phi tiếp tục tham gia dự án cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/5/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim truyền hình đề tài công sở, Lưu Diệc Phi tiếp tục tham gia dự án cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (24/5/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba An Lạc Truyện sao châu á Cbiz sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/5/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim truyền hình đề tài công sở, Lưu Diệc Phi tiếp tục tham gia dự án cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/5/2022: Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim truyền hình đề tài công sở, Lưu Diệc Phi tiếp tục tham gia dự án cổ trang?

Xinh đẹp nổi tiếng như 'Thần tiên giáng trần' nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cúc Tịnh Y cũng phải chào thua trước phân cảnh này

Xinh đẹp nổi tiếng như 'Thần tiên giáng trần' nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba hay Cúc Tịnh Y cũng phải chào thua trước phân cảnh này

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được xếp 'chung mâm' với Tiểu Mẫn Gia, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau

Phim của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ được xếp 'chung mâm' với Tiểu Mẫn Gia, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều khác nhau

Địch Lệ Nhiệt Ba bật mí 'bí kíp' chinh phục trái tim nam thần Cung Tuấn trong 'An Lạc truyện'

Địch Lệ Nhiệt Ba bật mí 'bí kíp' chinh phục trái tim nam thần Cung Tuấn trong 'An Lạc truyện'

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn

Dàn đỉnh lưu đã có phim lên sóng nửa đầu năm 2022: cuộc chạy đua thành tích đầy cam go của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư và Trần Ngọc Kỳ

Dàn đỉnh lưu đã có phim lên sóng nửa đầu năm 2022: cuộc chạy đua thành tích đầy cam go của Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lộ Tư và Trần Ngọc Kỳ

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 7 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 13 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 3 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI