Những hình ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện đang khiến cho netizen bàn luận xôn xao vì quá đỗi xinh đẹp.

Với sự tham gia của hai gương mặt lưu lượng của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, An Lạc Truyện hiện đang là bộ phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sự chờ đợi của khán giả càng trở nên nóng hơn khi An Lạc Truyện bất ngờ tung ra bộ ảnh tạo hình của dàn diễn viên chính.

Ngay sau khi tạo hình này của Địch Lệ Nhiệt Ba được cộng đồng mạng lan truyền, nhiều lời khen có cánh đã được dành cho mỹ nhân Tân Cương.

Tạo hình xinh đẹp xuất sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Theo những bức hình, đây là cảnh quay mà Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ xuất hiện giữa cánh đồng hoa. Sở hữu làn da trắng sáng không tì vết, gương mặt xinh đẹp thanh tú, dáng người mảnh mai cân đối, vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba thậm chí còn được khán giả đánh giá là lán át cả cánh đồng hoa. Tuy nhiên vẫn còn đó một số điểm chê bai khi netizen cho rằng trang phục của cô nàng cần phải được chỉnh sửa bởi phần cổ tay hơi cấn một chút.

Bên cạnh những lời khen thì trang phục của Địch Lệ Nhiệt Ba trong cảnh quay này lại khiến khán giả thắc mắc.

Một số bình luận của khán giả về tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong An Lạc Truyện:

- Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim này xinh thực sự, nhan sắc quá nổi bật. Trang phục cũng đẹp nhưng nhìn phần cổ tay có hơi cấn chút.

- Không biết phim lấy bối cảnh thời nhà nào nhỉ, phần tay áo có vẻ không hợp lắm nhưng nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba thì vào trang phục nào cũng thấy hợp hết ấy.

Hiện An Lạc Truyện hiện vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-hien-voi-tao-hinh-xinh-dep-tua-nhu-tien-nu-trong-an-lac-truyen-dich-le-nhiet-ba-van-khong-the-khien-netizen-ngung-tranh-cai-ve-dieu-nay-471473.html