Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn

Sao quốc tế 21/05/2022 19:31

Việc Quảng Điện bất ngờ loại trừ cả 3 phim có sự góp mặt của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

Nhìn chung, thị trường phim ảnh năm 2021 có không nhiều tác phẩm khiến khán giả ấn tượng. Mới đây, trang thông tin điện tử chính thức của Quảng Điện đã đưa ra danh sách các tác phẩm nghe nhìn trực tuyến xuất sắc nhất năm 2021. Đáng chú ý dù có tới 9 phim được vinh danh nhưng 3 phim của 3 minh tinh màn ảnh là Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba lại không hề có tên. 

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn - Ảnh 1

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn - Ảnh 2

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn - Ảnh 3
 Phim của Cảnh Điềm có thứ hạng cao trong danh sách của Quảng Điện - Ảnh: Internet

Theo đó, trong phần phim chiếu mạng, Quảng Điện đã vinh danh những dự án là Phong Khởi Lạc Dương (Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác, Tống Thiến), Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác (Tô Hiểu Đồng, Vương Tử Kỳ), Tư Đằng (Cảnh Điềm, Trương Bân Bân), Ở Rể (Tống Dật, Quách Kỳ Lân), Yêu Rất Mỹ Vị (Lý Thuần, Trương Hàm Vận, Vương Cúc). Ngoài ra, còn có các bộ phim khác cũng giành được giải thưởng phim chiếu mạng xuất sắc nhất năm 2019.

Tuy nhiên, nhiều khán giả tỏ ra vô cùng khó hiểu đó là loạt phim của các ngôi sao đình đám Cbiz như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba lại không được nhắc đến. Điều này khiến cho fan của 3 sao nữ này bày tỏ sự bất bình và không phục với kết quả mà Quảng Điện đưa ra.

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn - Ảnh 4Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn - Ảnh 5

Công bố phim chiếu mạng xuất sắc nhất 2021: Quảng Điện khiến người hâm mộ bất ngờ khi bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba không thương tiếc, Cảnh Điềm thắng lớn - Ảnh 6
 Cả 3 phim của 3 sao nữ nổi tiếng đều không có mặt trong danh sách của Quảng Điện - Ảnh: Internet

Dẫu vậy thì theo một số bộ phận netizen lại cho rằng danh sách của Quảng Điện đưa ra là hoàn toàn chính xác.Bởi cả 3 phim của 3 mỹ nhân trên đều không gây được ấn tượng gì trong năm nay, đầu tiên là Hữu Phỉ, Hộc Châu Phu Nhân và Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh đều bị đánh giá diễn xuất chưa tốt. Tiếp đến Ai Là Hung Thủ của Triệu Lệ Dĩnh lại vướng vào loạt drama hậu kỳ khiến khán giả tức giận.

Tựu chung lại cả 9 bộ phim trên đều đã được đánh giá một cách kỹ lưỡng trước khi công bố kết quả nên với những con dân ''mọt phim'' nếu chưa có phim nào đang coi thì danh sách này là lựa chọn không tồi để thưởng thức trong những ngày tới. 

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