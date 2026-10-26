Người bắt rắn đã vô cùng kinh ngạc khi thấy rắn hổ mang chúa khổng lồ dài hơn 4 mét nuốt chửng con trăn

Người cứu hộ khi đến hiện trường đã giật mình khi thấy một con rắn hổ mang chúa lớn dài hơn 4 mét đang quấn chặt lấy con trăn dài khoảng 1,5 mét. Sử dụng thiết bị phù hợp, anh đã cẩn thận tách 2 con vật ra và mất khoảng 5 phút để bắt cả hai.

Video 2 giờ 8 phút trước 2 giờ 8 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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