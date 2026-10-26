Tử vi tuần mới (26/10 đến 1/11/2026), 3 con giáp MAY MẮN THĂNG HẠNG, bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 26/10/2026 16:31

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào may mắn thăng hạng, bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi trong tuần mới (26/10 đến 1/11/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới (26/10 đến 1/11/2026), tuổi Mùi có nhiều cơ hội khẳng định năng lực của mình trong công việc. Những thách thức và khó khăn trước mắt không khiến bản mệnh nao núng, sợ hãi hay lùi bước bởi bản mệnh cho rằng đó chính là cơ hội để mình rèn luyện bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm. 

Tử vi tuần mới (26/10 đến 1/11/2026), 3 con giáp MAY MẮN THĂNG HẠNG, bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính của bản mệnh khá tốt đẹp, nhờ thế mà tinh thần được thoải mái, thảnh thơi phần nào, không phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Nguồn thu nhập duy trì ở mức ổn định, con giáp này nên tập trung làm tốt công việc chính của mình để đảm bảo ngân sách luôn được duy trì như hiện tại.

Con giáp tuổi Hợi 

Tử vi tuần mới (26/10 đến 1/11/2026), tuổi Hợi đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho tuổi Hợi có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Tử vi tuần mới (26/10 đến 1/11/2026), 3 con giáp MAY MẮN THĂNG HẠNG, bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng tuổi Hợi cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới (26/10 đến 1/11/2026), Chính Ấn hỗ trợ để góc nhìn của tuổi Tuất đã thay đổi rất nhiều khiến bạn có thể tham gia vào những dự án có tầm cỡ hơn để thử sức mình. Bạn không thể nào hiểu hết năng lực của bản thân cho đến khi bạn tự mình khám phá nó.

Tử vi tuần mới (26/10 đến 1/11/2026), 3 con giáp MAY MẮN THĂNG HẠNG, bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, có thể bạn vẫn còn đang phân vân và suy xét cẩn thận mọi yếu tố trong cuộc sống của cả hai một cách kỹ lưỡng trước khi cùng đối phương tiến xa hơn. Lời khuyên cho bạn là đừng quá áp lực bản thân, hãy để mọi thứ tiếp diễn một cách tự nhiên và tận hưởng niềm vui ở thời điểm hiện tại. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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