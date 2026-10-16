Chia buồn 3 con giáp Kiếp Tài chắn lối, TÀI LỘC KHÔNG THÔNG, tiền tài thiếu kém, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng trong 2 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 16/10/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Kiếp Tài chắn lối, TÀI LỘC KHÔNG THÔNG, tiền tài thiếu kém, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng trong 2 ngày cuối tuần này nhé!

Con giáp tuổi Sửu

Trong 2 ngày cuối tuần này, Kiếp Tài chắn lối, người tuổi Sửu cần chú ý giải quyết vấn đề nội bộ lục đục trong nhóm làm việc của mình, có như thế thì công việc mới có thể tiến triển trôi chảy. Chỉ khi sức mạnh tập thể được phát huy thì nhiệm vụ mới đạt được kết quả tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên học cách cân nhắc vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau. 

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Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân cảm thấy khá phiền phức khi liên tục phải nhận sự hỏi han, quan tâm đến từ những người bạn không thấy hứng thú. Có lẽ con giáp này cần tìm cách từ chối những mối quan hệ ấy một cách quyết liệt và dứt khoát hơn.

Con giáp tuổi Mão

Trong 2 ngày cuối tuần này, Hung Tinh tác động nên Tuổi Mão rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Chia buồn 3 con giáp Kiếp Tài chắn lối, TÀI LỘC KHÔNG THÔNG, tiền tài thiếu kém, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện sức khỏe của không được tốt, con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn tránh tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi, trầm cảm. Không nên uống quá nhiều cà phê trong một ngày bởi nó có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tạm thời nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như rối loạn tâm lý hay mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường.

Con giáp tuổi Tý

Trong 2 ngày cuối tuần này, Tương Phá gây họa, người tuổi Tý có thể vô tình vướng vào những phi vụ tranh quyền đoạt lợi. Bản mệnh cần phải giữ vững lập trường của mình, chớ nên chia bè kết phái. 

Chia buồn 3 con giáp Kiếp Tài chắn lối, TÀI LỘC KHÔNG THÔNG, tiền tài thiếu kém, sự nghiệp ảnh hưởng nghiêm trọng trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh tế, bạn cần tỉnh táo trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Bạn không có lòng hãm hại người khác nhưng có lòng đề phòng người khác không bao giờ là thừa. Hãy cẩn thận để không rơi vào cảnh hao tài tốn của.

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