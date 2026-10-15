Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Thành công của bộ phim giúp tên tuổi hai diễn viên chính Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên được chú ý rộng rãi hơn. Trong lần tái ngộ tại hội thảo về tác phẩm ở Bắc Kinh, cả hai xuất hiện với diện mạo chỉn chu, phong cách thời thượng, khiến nhiều người liên tưởng đến hai nhân vật Loan Niệm và Thượng Chi Đào đang cùng tham dự một cuộc họp công sở ngoài đời thực.

Ra mắt năm 2026, Đầu Xuân Tươi Sáng được xem là một trong những tác phẩm truyền hình Hoa ngữ nổi bật nhất năm. Bộ phim ngôn tình công sở không chỉ tạo sức hút tại Trung Quốc mà còn được khán giả quốc tế đón nhận. Theo số liệu được công bố, tác phẩm có ba tuần liên tiếp đứng thứ hai trong bảng xếp hạng phim truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix, từng dẫn đầu tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời lọt top 10 ở 54 thị trường.

Tỉnh Bách Nhiên gây ấn tượng với bộ trang phục bảnh bao, vẻ ngoài lạnh lùng và phong thái lịch lãm. Những hình ảnh chụp bằng camera thường nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho ngoại hình điển trai, khí chất trưởng thành của nam diễn viên, cho rằng anh toát lên hình ảnh tổng tài không khác nhân vật Loan Niệm trên màn ảnh.

Trong khi đó, Tôn Thiên ghi điểm với vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng và rạng rỡ. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thích thú nhất lại là khoảnh khắc nữ diễn viên nhìn Tỉnh Bách Nhiên với biểu cảm khó đoán. Ánh mắt quan sát từ đầu đến chân của cô được cư dân mạng ví như gương mặt đang hiện phụ đề, đồng thời hài hước suy đoán liệu nữ diễn viên có đang đánh giá bộ trang phục nổi bật của bạn diễn tại một sự kiện về phim hay không.

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn, biểu cảm tự nhiên này vẫn nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán, góp phần tăng sức nóng cho màn hội ngộ của cặp đôi màn ảnh.

Tuy nhiên, thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng cũng khiến Tỉnh Bách Nhiên vướng vào tranh cãi với một bộ phận người hâm mộ cực đoan. Nam diễn viên cùng bạn gái ngoài đời, người mẫu Lưu Văn, bị một số khán giả cáo buộc tận dụng sức nóng của bộ phim để quảng bá tên tuổi và chuyện tình cảm. Những người này còn lan truyền danh sách liệt kê 18 cáo buộc nhằm vào nam diễn viên, đồng thời yêu cầu hoàn tiền trên các nền tảng xem phim trực tuyến để bày tỏ sự phản đối.

Thậm chí, một số người hâm mộ quá khích còn gây sức ép, yêu cầu Tỉnh Bách Nhiên và Lưu Văn chia tay. Giữa những tranh luận trái chiều, màn tái ngộ của Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên tiếp tục cho thấy sức hút của Đầu Xuân Tươi Sáng, đồng thời phản ánh sự chú ý lớn mà bộ phim mang lại cho dàn diễn viên.