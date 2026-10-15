'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Theo QQ, trong video, Trì Trọng Thụy mặc áo khoác chống gió màu xanh, đội mũ lưỡi trai trắng và di chuyển chậm rãi. Một số hình ảnh cho thấy tay trái của ông có vẻ cứng, bước đi ngắn và chậm hơn trước. Ngoại hình nam diễn viên cũng được cư dân mạng chú ý khi vóc dáng có phần đẫy đà, gương mặt đầy đặn và làn da hồng hào.

Đoạn video ghi lại hình ảnh Trì Trọng Thụy xuất hiện tại chợ hoa quốc tế Thủ Hành (Shouheng), thành phố Bảo Định, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Weibo. Đây là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên xuất hiện trước công chúng kể từ khi vợ ông, nữ tỷ phú Trần Lệ Hoa, qua đời hồi tháng 4/2026.

Đi bên cạnh Trì Trọng Thụy là Triệu Dũng, con riêng của bà Trần Lệ Hoa, hiện giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Phú Hoa. Người đàn ông mặc vest kẻ, chủ động đi chậm lại để đồng hành cùng bố dượng. Hình ảnh này khiến nhiều người quan tâm đến mối quan hệ giữa nam diễn viên và gia đình vợ quá cố.

Sau khi bà Trần Lệ Hoa qua đời ở tuổi 85, Trì Trọng Thụy được cho là sống kín tiếng tại Bắc Kinh. Theo truyền thông Trung Quốc, ông vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các con riêng của vợ. Tuy nhiên, một số thông tin về nơi ở hiện tại của ông chưa được xác nhận độc lập.

Ngoài việc hạn chế xuất hiện trước công chúng, Trì Trọng Thụy vẫn tích cực quảng bá các sản phẩm liên quan đến Bảo tàng Tử đinh hương Trung Quốc, công trình gắn với tâm huyết của hai vợ chồng khi bà Trần Lệ Hoa còn sống. Trong những video đăng tải gần đây, ông giới thiệu nhiều sản phẩm như gối, mặt dây chuyền và vòng tay làm từ tử đinh hương.

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952 tại Bắc Kinh, trong gia đình có truyền thống kinh kịch lâu đời. Sau khi tốt nghiệp Học viện Sân khấu Thượng Hải, ông theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và nổi tiếng với vai Đường Tăng trong bộ phim truyền hình “Tây Du Ký” năm 1986. Ông kết hôn với Trần Lệ Hoa năm 1990.

Bà Trần Lệ Hoa là nữ doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc, từng gây dựng khối tài sản lớn từ hoạt động kinh doanh bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Theo Forbes năm 2020, bà sở hữu tài sản gần 5,8 tỉ USD.

Sau hơn ba thập kỷ gắn bó, sự ra đi của bà Trần Lệ Hoa khép lại một chặng đường hôn nhân dài. Những hình ảnh mới của Trì Trọng Thụy bên con riêng của vợ tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi công chúng chú ý đến cuộc sống của nam diễn viên sau biến cố gia đình.