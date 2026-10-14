Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 14/10/2026 20:15

Hồ Định Hân mới đây chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm một năm ngày cưới bên ông xã trên trang cá nhân. Hình ảnh giản dị cùng lời nhắn ngắn gọn của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được nhiều lời chúc phúc từ bạn bè và người hâm mộ.

Trong bức ảnh được đăng tải, Hồ Định Hân ghi lại hai ly rượu vang cùng món tráng miệng trang trí bằng chocolate, kèm dòng chữ: “Kỷ niệm một năm ngày cưới”. Theo Sohu, hình ảnh mang đến cảm giác ngọt ngào, ấm cúng. Nhiều khán giả bày tỏ sự vui mừng, mong nữ diễn viên tiếp tục tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hồ Định Hân tiết lộ loại rượu vang đỏ được hai vợ chồng dùng trong dịp đặc biệt có nguồn gốc từ New Zealand, gợi nhắc về lễ cưới diễn ra một năm trước. Do cô bận rộn với công việc, chồng là một bác sĩ đã chủ động sắp xếp mọi thứ cho buổi kỷ niệm.

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới - Ảnh 1

Trước đó, khi tham gia chương trình truyền hình “Câu lạc bộ quý ông”, nữ diễn viên từng chia sẻ về lần đầu gặp gỡ ông xã. Hai người quen nhau tại một bữa tiệc tối có khoảng 10 người tham dự. Ngay từ lần đầu tiếp xúc, Hồ Định Hân đã có thiện cảm với bác sĩ Trần bởi sự lịch thiệp, điềm tĩnh và thoải mái. Cô cho biết anh không cố gắng lấy lòng mình mà luôn cư xử tự nhiên, khiến cả hai dần trở nên thân thiết.

Sau khi kết hôn, nữ diễn viên cũng phải làm quen với cách xưng hô mới. Cô kể rằng đôi khi vẫn chưa quen khi được gọi là “bà Trần”, bởi tại nơi làm việc, đồng nghiệp thường gọi cô bằng tên Định Hân.

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới - Ảnh 2

Hồ Định Hân thừa nhận cuộc sống hôn nhân khiến cô thay đổi cách suy nghĩ. Nếu trước đây có thể tự do sắp xếp thời gian sinh hoạt theo ý thích, giờ đây cô học cách quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của người bạn đời. Nữ diễn viên cũng thử sức với những trải nghiệm mới như trượt tuyết dù vốn sợ độ cao, một phần vì muốn đồng hành cùng người chồng yêu thích các hoạt động mạo hiểm.

Gia nhập TVB năm 2004, Hồ Định Hân có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và từng hai lần giành danh hiệu Thị hậu của đài. Tháng 2 vừa qua, cô chính thức rời TVB sau 22 năm, lựa chọn con đường hoạt động tự do. Bên cạnh diễn xuất, nữ nghệ sĩ tiếp tục theo đuổi âm nhạc, phát triển các dự án cá nhân và mở rộng cơ hội làm việc tại thị trường Đại lục.

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