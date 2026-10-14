Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 14/10/2026 18:45

3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút.

Tuổi Dần

Công việc sẽ trởi nên khá thuận lợi với người tuổi Dần, nhất là những người buôn bán kinh doanh, chỉ cần chăm chỉ là đường tài lộc sẽ khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ có một ngày nghỉ đúng nghĩa, áp lực công việc giảm tải, có thể tăng cường mở rộng giao tiếp và các mối quan hệ xã giao.

Bên cạnh đó, vận đào hoa của con giáp may mắn này cũng đang rất vượng. Nếu còn độc thân hãy mở lòng mình, cho đối phương cũng là cho chính mình thêm cơ hội. Bạn cần mạnh mẽ bước qua quá khứ để đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai.

 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Các mối quan hệ hợp tác trong công việc làm ăn của người tuổi Mùi khá tốt đẹp. Đôi bên có sự tôn trọng, nhường nhịn và thấu hiểu cho nhau. Chính Tài chiếu mệnh còn mang đến những tin mừng cho nguồn thu tài chính của bản mệnh. Hiện tại bạn có thể yên tâm thực hiện kế hoạch mà bản thân đang theo đuổi. Nên tránh hành động theo cảm tính để không vấp phải rủi ro dẫn đến phá tài.

Ngoài ra, mệnh chủ cũng nên đặt ra cho mình những mục tiêu cũng như tham vọng cụ thể trong tương lai chứ không nên bằng lòng với hiện tại. Bạn hoàn toàn có khả năng tiến xa hơn nữa và tạo dựng được một sự nghiệp đáng nể.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ đón nhận tin chẳng những công việc thuận lợi mà vận đào hoa cũng vượng không kém trong thời gian tới. Vốn là người có nhiều tham vọng và luôn cố gắng, đây có thể coi là thời điểm vàng để con giáp này nỗ lực giành lấy thứ mình muốn, tăng tiến tài lộc.

Thời điểm bạn tập trung cho công việc chính là lúc bạn tỏa ra sức hút vô cùng khó cưỡng, đặc biệt là với người khác phái. Cứ thế, bạn khiến không ít trái tim “rung rinh” mà không hề hay biết đấy. Điều đó sẽ rất có lợi với những người tuổi Hợi vẫn đang độc thân, tăng khả năng tìm thấy một nửa thích hợp với mình. 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

 

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