Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Sharp Airest nổi bật không chỉ nhờ thiết kế độc đáo, dẫn đầu xu hướng mà còn ở khả năng tích hợp lọc khí và điều hòa 2 trong 1, tạo chuẩn mực mới cho ngành. AIREST là hệ thống xử lý không khí hoàn chỉnh: kiểm soát bụi mịn, vi khuẩn, hạn chế nấm mốc và đưa không khí sạch trở lại không gian sống. Sự kết hợp giữa thiết kế cao cấp, hệ thống lọc khí chuyên sâu và công nghệ Plasmacluster ion từ Nhật Bản giúp Airest trở thành thiết bị nâng tầm sống khỏe tiêu biểu của hệ sinh thái Sharp Plasmacluster ion.

Đây là giải pháp toàn diện của Sharp: vừa là tuyệt tác thẩm mỹ, vừa nâng cao chất lượng không khí, vận hành thông minh để nâng cấp chất lượng sống đô thị.

Sharp AIREST 2 trong 1 đánh dấu bước tiến đột phá trong tư duy thiết kế gia dụng hiện đại. Khác với hình khối góc cạnh của các dòng máy truyền thống, AIREST sở hữu những đường cong tinh tế, tạo nên tổng thể sang trọng, nâng tầm không gian sống. Thiết kế này còn tối ưu công năng với cửa hút khí bao phủ toàn bộ mặt trên dàn lạnh, cùng cửa gió kép mở linh hoạt theo hai hướng lên và xuống, giúp điều chỉnh hướng gió thông minh và luân chuyển không khí hiệu quả.

Khẳng định đẳng cấp khí sạch cùng hệ thống lọc khí tiên tiến và chuyên sâu

Điều hòa AIREST được phát triển như một hệ thống xử lý không khí hoàn chỉnh thay vì một thiết bị làm lạnh thông thường. Ngay tại cửa hút khí, màng lọc kép hiệu suất cao đóng vai trò tấm khiên ngăn chặn bụi mịn PM2.5 và vi khuẩn. Sau lớp lọc vật lý, AIREST giải quyết bài toán vệ sinh dàn lạnh bằng cấu trúc cải tiến. Cách bố trí bộ trao đổi nhiệt mới giúp bên trong máy luôn khô ráo, hạn chế độ ẩm, nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Quy trình này được hoàn thiện nhờ chế độ After Care sấy khô khoang máy sau mỗi lần sử dụng, cùng công nghệ Plasmacluster Ion giải phóng ion âm và dương để vừa tiêu diệt bào tử nấm mốc bên trong máy, vừa lan tỏa ra ngoài ức chế vi khuẩn và chất gây dị ứng. Sự kết hợp giữa cấu trúc hạn chế nấm mốc và công nghệ diệt khuẩn giúp không khí thổi ra luôn sạch và an toàn. Việc giữ máy sạch từ trong ra ngoài không chỉ bảo vệ sức khỏe mà còn giúp tối ưu hiệu suất làm lạnh và vận hành bền bỉ theo thời gian.

AIREST còn định nghĩa lại sự tiện nghi khi cho phép làm lạnh và thanh lọc không khí hoạt động độc lập. Vào những ngày mát mẻ, người dùng có thể bật riêng chế độ lọc khí để làm sạch không gian sống. AIREST khi đó trở thành hệ thống làm sạch không khí chuyên dụng, chăm sóc sức khỏe gia đình suốt bốn mùa.

Tối ưu hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ tích hợp công nghệ xứng tầm

Song hành cùng khả năng xử lý không khí, AIREST nâng tầm trải nghiệm làm mát. Dù màng lọc dày, hệ thống 4 quạt Sirocco vẫn tạo lực hút và áp suất lớn, giúp luồng gió thổi ra mạnh mẽ và ổn định trong suốt quá trình vận hành.

Kết hợp với cửa gió kép thông minh, lưu lượng khí thổi ra tăng đáng kể. Khi vận hành, cửa gió điều hướng luồng gió lạnh lên phía trên, tận dụng hiệu ứng Coanda để khí mát lan dọc trần nhà và thổi xa đến 15 mét. Cơ chế này giúp nhiệt độ lan tỏa đồng đều, mang lại cảm giác mát dễ chịu mà không gây buốt do gió thổi trực tiếp vào người. Đặc biệt, khi cần làm mát nhanh, chế độ Super Jet mở rộng cửa gió hướng xuống, giúp toàn bộ không gian hạ nhiệt gần như tức thì.

Sự tiện nghi còn được hoàn thiện nhờ hệ sinh thái AIoT, cho phép kết nối ứng dụng Sharp Air App để điều khiển từ xa bằng điện thoại và theo dõi chất lượng không khí theo thời gian thực. Bên cạnh đó, chế độ AI Sleep tự động điều chỉnh nhiệt độ theo từng giai đoạn giấc ngủ, giúp cả gia đình ngủ ngon suốt đêm.

Sharp AIREST còn chinh phục người dùng bằng độ bền từ 7 lớp bảo vệ chuẩn Nhật Bản, giúp thiết bị chống ăn mòn và vận hành ổn định trước tác động khắc nghiệt của môi trường. Đặc biệt, công nghệ J-Tech Inverter và chế độ Eco vừa tiết kiệm điện năng vượt trội, vừa duy trì nhiệt độ ổn định. Những cải tiến này giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, mang lại sự an tâm và hiệu quả kinh tế lâu dài.