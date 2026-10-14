Người dân phát hiện thi thể 2 bé trai sơ sinh ở bãi rác Hòa Phú. Lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm tung tích nạn nhân để điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang xác minh 2 vụ việc chết người chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện tại bãi rác thuộc Khu công nghiệp Hòa Phú (ấp Phú Hưng, xã Phú Quới).

Theo kết quả xác minh ban đầu, chiều 27/7, người dân gọi điện báo Công an xã Phú Quới về việc phát hiện thi thể bé trai sơ sinh tại bãi rác Khu công nghiệp Hòa Phú.

Thời điểm này, xe cuốc đang cuốc rác tại bãi số 4 thì phát hiện thi thể. Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành khám nghiệm tử thi, tiếp nhận và giải quyết tin báo theo thẩm quyền.

Khu vực bãi rác Hòa Phú, nơi phát hiện thi thể 2 bé trai sơ sinh - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, kết quả khám nghiệm xác định, nạn nhân là bé trai sơ sinh, khoảng một ngày tuổi, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Thời gian tử vong được xác định khoảng 3-5 ngày tính đến thời điểm phát hiện.

Trường hợp thứ hai được phát hiện vào trưa 2/8, cũng tại bãi số 4 của bãi rác Khu công nghiệp Hòa Phú. Khi xe cuốc đang cuốc rác, người điều khiển phát hiện thi thể bé trai sơ sinh đang trong quá trình phân hủy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo, ai là thân nhân của hai nạn nhân hoặc có thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, địa chỉ số 180, Quốc lộ 57, khóm Long Hưng, phường Thanh Đức để phối hợp giải quyết vụ việc.

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