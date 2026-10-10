Ngày 9/10, Công an phường Khánh Hội vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trong hẻm 232 đường Đoàn Văn Bơ khiến 1 cụ bà 81 tuổi tử vong và nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 1h sáng 9/10, lửa bất ngờ phát ra từ khu vực để xe ở tầng trệt căn nhà một trệt, một lầu trên đường Đoàn Văn Bơ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực để xe có nhiều phương tiện. Đám cháy nhanh chóng bùng phát, lan sang các tài sản xung quanh.

Sự cố xảy ra lúc cả gia đình đang ngủ. Phát hiện cháy, các thành viên hô hoán, tháo chạy sang nhà hàng xóm qua khu vực ban công.

Trong lúc hoảng loạn, người thân hỗ trợ đưa cụ bà N.T.T. (81 tuổi) lên cầu thang để thoát hiểm. Tuy nhiên, cụ T. không may trượt ngã, tử vong.

Căn nhà ám khói đen, nhiều tài sản bị hư hại nặng sau vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, phá cửa đưa 2 xe máy ra ngoài và dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy làm khoảng 3 xe máy cùng nhiều tài sản bên trong bị hư hại nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại cụ thể.

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