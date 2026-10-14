Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng những người dự lễ chứng kiến nghi thức, tưởng nhớ và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, thống nhất đất nước.

Theo thông tin từ VnExpress, khoảng 9h45 ngày 14/10, lễ an táng bắt đầu tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM. Đội tiêu binh lần lượt đưa 14 tiểu quách đầu tiên vào vị trí, thực hiện các nghi thức gấp Quốc kỳ, mở lồng kính và hạ huyệt trong không khí trang nghiêm.

Cùng lúc, tại công viên Lê Thị Riêng, hàng nghìn người xếp hàng vào chờ viếng.

Kết thúc đợt an táng đầu tiên, mọi người dành một phút mặc niệm, sau đó rải cát, gạo và thả hoa xuống các phần mộ.

Người dân xếp hàng dài viếng các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, từ sáng sớm 14/10, khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, TPHCM đã có đông người dân tập trung. Nhiều người mang theo hoa trắng, lặng lẽ chờ đợi để được trực tiếp tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ trong ngày diễn ra Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TPHCM, người dân trên địa bàn thành phố mang những nhành hoa trắng đến các tuyến đường đoàn xe đi qua, gửi lời tri ân đến những người đã hy sinh vì đất nước.

Bà Lê Thị Vê (74 tuổi) bay từ Hải Phòng vào TPHCM để tham dự lễ tưởng niệm, tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ. Tối 13/10, con gái bà là chị Phạm Thị Hoài cũng từ Nhật Bản trở về để hai mẹ con cùng có mặt tại buổi lễ sáng nay. Bà Vê chia sẻ, gia đình mình cũng có người thân là liệt sĩ nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Suốt nhiều năm, bà đã tìm đến 6 nghĩa trang lớn nhất cả nước với hy vọng tìm được nơi an nghỉ của người thân, nhưng vẫn chưa có kết quả. mVì vậy, chuyến đi lần này không chỉ là dịp để bà cùng con gái bày tỏ lòng thành kính với 731 liệt sĩ, mà còn gợi lên nỗi mong mỏi khôn nguôi của gia đình về ngày tìm được hài cốt người thân.

Dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua, băng rôn tưởng niệm được treo trang trọng bày tỏ lòng thành kính, tri ân và tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Người dân TP.HCM cầm hoa trắng chờ bên đường - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Theo chương trình, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng diễn ra các nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm; Lễ viếng hài cốt liệt sĩ; Lễ truy điệu, đọc lời điếu và mặc niệm; di chuyển hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Ban tổ chức đón đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ; tổ chức nghi thức di chuyển hài cốt đến vị trí an táng; thực hiện nghi thức hạ huyệt, an táng; đại biểu dâng hương tưởng niệm.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Về lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ đưa đi an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Ban Chỉ đạo cho biết đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM di chuyển trên quãng đường dự kiến dài khoảng 26km.

Thời gian xuất phát và việc tổ chức lưu thông thực hiện theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng; lộ trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm an toàn, trật tự giao thông.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TPHCM trân trọng mời nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Việc tổ chức để nhân dân tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn; không gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết số lượng hài cốt liệt sĩ thực hiện an táng là 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ) - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

TPHCM triển khai phương án giao thông phục vụ lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ. Ngày 13/10, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vận tải điều chỉnh phương án hoạt động, tăng chuyến metro và xe buýt nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong ngày diễn ra buổi lễ.

Theo đó, ngày 14/10, tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành 246 lượt tàu, tăng 18 lượt so với ngày thường. Tuyến xe buýt số 10 (Bến xe Miền Tây - Đại học Quốc gia) tăng thêm 10 chuyến, nâng tổng số lên 112 chuyến/ngày. Các đơn vị vận tải cũng xây dựng phương án điều chỉnh tần suất một số tuyến xe buýt kết nối khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Theo kế hoạch, lễ viếng, truy điệu diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/10 tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng). Sau lễ truy điệu, đoàn xe sẽ đưa hài cốt các liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (phường Long Bình) để an táng. Đoàn xe dự kiến di chuyển qua 11 phường, với quãng đường khoảng 26km.

Ban Chỉ đạo 515 TPHCM trân trọng mời người dân sinh sống dọc các tuyến đường đoàn xe đi qua đứng tại khu vực vỉa hè, cầm nhành hoa trắng thành kính tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ.