Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 14/10/2026 11:56

Trong lúc đi kéo lưới bắt cá, bắt ốc tại khu vực giáp ranh hai xã ở An Giang, hai cha con không may bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 14/10, đại diện UBND xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 cha con tử vong. Hai nạn nhân là ông T.N.T. (SN 1975) và anh T.N.D. (SN 2004, con ông T.), cùng trú xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang.

Vào sáng 13/10, nhóm 4 người rủ nhau đi bắt cá, bắt ốc tại khu vực giáp ranh giữa xã Tân Hiệp và xã Thạnh Đông.

Đến khoảng 12h cùng ngày, khi nhóm người đang kéo lưới tại khu vực ấp Kênh 10, xã Tân Hiệp, trời bắt đầu có mưa nhỏ. Thời điểm này, hai cha con ông T. đứng gần nhau, cách hai người còn lại khoảng 20m. Bất ngờ, cha con ông T. bị sét đánh trúng.

Sau cơn choáng váng, hai người đi cùng chạy đến kiểm tra, phát hiện cha con ông T. đã tử vong, cơ thể và quần áo bị cháy.

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong - Ảnh 1
Gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đại diện UBND xã Thạnh Đông xác nhận vụ việc và cho biết anh D. thuộc diện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của địa phương đợt này. Sau vụ việc, chính quyền hai xã đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nắm tình hình, thăm hỏi, chia buồn và xem xét hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang, những ngày qua, các khối mây tiếp tục gây mưa, mưa rào và giông tại một số khu vực như Phú Quốc, Hà Tiên, Hòn Đất, Bình Giang, Cô Tô, Ô Lâm và núi Cấm. 

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như gió giật mạnh, lốc và sét, có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng và đời sống sinh hoạt.

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