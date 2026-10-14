3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 14/10/2026 11:01

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ đón những tin tích cực ở phương diện sự nghiệp. Bạn giành được những mục tiêu đã định và có người có thể sẽ nhanh chóng ngồi vào vị trí mà bản thân đã mong muốn. Thời điểm này bạn có thể thoải mái tận hưởng thành quả của mình.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khá vượng, không chỉ chuyện tình cảm thăng hoa mà các mối quan hệ xã giao khác cũng có sự hài hòa, ăn ý. Con giáp này đón nhận nhiều tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người, có bạn bè thân thiết, khách hàng, cộng sự phối hợp ăn ý trong công việc.

 

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tài vận của người tuổi Thìn sẽ trở nên khá tốt đẹp và khởi sắc, nhiều khả năng bạn sẽ có thêm nguồn thu cho mình nhờ những mối hợp tác làm ăn tốt đẹp. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh cũng đều có lộc, tuy nhiên nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng chứ đừng vung tay quá trán.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bạn có bước tiến triển rõ ràng khi người độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Hãy cứ sống thật với lòng mình, bạn có sức hút mà không ai có thể bắt chước được, tự tin vào bản thân mình và vẻ đẹp của bạn tự khắc sẽ tỏa sáng trước mắt người khác phái.

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ đón nhận vận trình tươi sáng hơn khi công việc trong ngày được sắp xếp ổn thỏa. Cũng bởi bản mệnh quyết đoán, biết được điều gì thích hợp với sức mình nên không phải tốn quá nhiều thời gian và công sức để mò mẫm. Tuy nhiên, bản mệnh có thể phải dùng tiền cho các hoạt động xã giao. Để không rơi vào cảnh cháy túi, hãy chú ý giảm bớt chi tiêu trong các hoạt động thường ngày.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Tình yêu lứa đôi thăng hoa nhờ cách yêu mới mẻ mà những người trong cuộc dành cho nhau. Bản mệnh và nửa kia luôn biết hạ thấp cái tôi của mình và hiếm khi nào để mối quan hệ rơi vào trạng thái căng thẳng.

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

 

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