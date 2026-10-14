Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng rẻ hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều giao dịch so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Theo thông tin báo VietNamNet , mở cửa phiên giao dịch hôm nay (14/10), vào lúc 8h31', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết cuối phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đến cuối phiên, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Trong nước, phiên giao dịch ngày 13/10 ghi nhận giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đi ngang so với phiên liền trước.

Chiều 13/10, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 139,3-143,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên liền trước.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 13/10 ở mức 26.110 đồng/USD (mua vào) và 26.160 đồng/USD (bán ra).

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm 13 USD mỗi ounce, xuống 4.149 USD. Vàng đi xuống khi các nhà giao dịch giảm bớt lượng vàng nắm giữ trước báo cáo lạm phát của Mỹ hôm nay, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn gần nhất và rủi ro tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang vào tháng 12 vẫn ở mức cao. Các nhà giao dịch dự đoán khoảng 19% khả năng tăng lãi suất vào tháng 10 và 88% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Tín hiệu lãi suất khá trái chiều, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 5,22% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm xuống dưới 5,58%, nhưng lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm lại tăng lên trên 4,81% khi thị trường vẫn giữ quan điểm về việc tăng lãi suất vào cuối năm.

Tình hình eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran vẫn là mối lo ngại về nguồn cung, nhưng tín hiệu thị trường dầu mỏ khá trái chiều chứ không hoàn toàn theo hướng lạm phát. Đối với vàng, kênh giá vẫn có hai chiều: rủi ro vận chuyển và chiến tranh Mỹ-Iran hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng bất kỳ xung lực lạm phát nào do dầu mỏ gây ra sẽ đẩy lợi suất trái phiếu và đồng đô la lên, gây áp lực lên kim loại quý.