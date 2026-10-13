Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đậu Hà Lan có tên khoa học là Pisum sativum, là một loại cây thân thảo, thường được trồng theo vụ và sống được một năm. Lá đậu Hà Lan có hình lông chim, ở phần đầu cuống có những sợi dây leo để thân cây có thể quấn vào điểm tựa để phát triển. Đậu Hà Lan phát triển tốt ở những nơi có khí hậu mát mẻ từ 18 - 20 độ C. Hiện nay, có 3 loài đậu Hà Lan thường gặp nhất là loài Garden Peas, Sugar Peas và Field Peas.

Hạt đậu Hà Lan chứa nhiều protein và được dùng làm thực phẩm ở các dạng tươi, đông lạnh, đóng hộp, hoặc khô. Trong ẩm thực Việt Nam, quả đậu Hà Lan non còn được dùng như một loại rau trong các món xào hoặc canh.

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường lợi khuẩn

Lượng chất xơ dồi dào trong đậu Hà Lan chính là nguồn thức ăn lý tưởng (prebiotics) cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Nhờ đó, ăn đậu Hà Lan thường xuyên giúp cân bằng hệ vi sinh, giảm thiểu tình trạng đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa các bệnh lý về đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS) hay viêm đại tràng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đậu Hà Lan có chỉ số đường huyết (GI) khá thấp cùng lượng chất xơ và protein cao. Cơ chế này giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate vào máu, ngăn chặn hiện tượng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Bổ sung đậu Hà Lan vào thực đơn hàng ngày là giải pháp an toàn giúp kiểm soát chỉ số đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng săn chắc

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa Protein và Chất xơ, đậu Hà Lan mang lại cảm giác no lâu hơn, giúp kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả giữa các bữa chính. Protein trong đậu Hà Lan cũng đòi hỏi cơ thể tiêu tốn nhiều calo hơn để chuyển hóa, thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa tự nhiên.

Phòng ngừa nguy cơ ung thư nhờ hợp chất polyphenol

Đậu Hà Lan chứa hàm lượng cao Coumestrol – một loại polyphenol có khả năng chống lại sự phát triển của các tế bào biến tính. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ các loại hạt họ đậu chứa Coumestrol thường xuyên giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Củng cố hệ xương khớp chắc khỏe

Chỉ một lượng nhỏ đậu Hà Lan đã cung cấp phần lớn nhu cầu Vitamin K hàng ngày cho cơ thể. Vitamin K đóng vai trò hỗ trợ hấp thụ Canxi vào xương và kích hoạt osteocalcin – protein giúp gắn canxi vào khung xương, từ đó làm tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ thị lực

Đậu Hà Lan chứa các chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid như Lutein và Zeaxanthin. Các dưỡng chất này có khả năng bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, đồng thời giảm nguy cơ suy giảm thị lực, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Các lưu ý khi ăn đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều đậu Hà Lan cũng có thể dẫn đến một số tác dụng phụ không tốt, ví dụ như:

Trong đậu Hà Lan có chứa một số chất chống lại dinh dưỡng như axit phytic và lectins. Những chất kháng dinh dưỡng này có thể cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể và gây khó chịu cho đường tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Đậu Hà Lan có chứa một hàm lượng những loại đường và rượu không tiêu hóa được, chúng sẽ bị các vi khuẩn trong ruột lên men, tạo ra khí, gây cảm giác khó chịu và đầy hơi.