Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 12/10/2026 05:00

Quả cam là một loại trái cây quen thuộc, dễ mua, dễ cất trữ hay chế biến. Vậy liệu bạn đã biết quả cam đem lại những lợi ích nào cho sức khỏe của chúng ta chưa?

Quả cam có lợi ích gì đối với sức khỏe?

Quả cam là một loại quả giàu dinh dưỡng và đem đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe con người. Những lợi ích mà quả cam đem lại bạn không nên bỏ qua sẽ được chia sẻ ngay bên dưới đây.

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Nhắc đến quả cam không thể không nhắc đến hàm lượng Vitamin C dồi dào. Chỉ cần một quả cam trung bình đã cung cấp đủ nhu cầu Vitamin C hàng ngày của cơ thể. Dưỡng chất này kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, nâng cao hàng rào miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm, cảm lạnh.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Quả cam chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm Flavonoid (đặc biệt là Hesperidin) cùng khoáng chất Kali. Hesperidin có khả năng giảm huyết áp và kháng viêm, trong khi Kali hỗ trợ điều hòa nhịp tim, giảm áp lực lên thành mạch. Việc tiêu thụ cam thường xuyên giúp kiểm soát nồng độ cholesterol xấu (LDL) và giảm rủi ro mắc bệnh tim mạch.

Cải thiện hệ tiêu hóa và táo bón

Cam là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, bao gồm cả xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Ngoài ra, xơ hòa tan Pectin trong cam còn nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi cho đường ruột.

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng, trẻ trung

Vitamin C trong quả cam đóng vai trò quyết định trong quá trình tổng hợp Collagen – protein giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Các chất chống oxy hóa trong cam còn giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và gốc tự do, giảm thiểu nguy cơ hình thành nếp nhăn và đốm nâu sớm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, quả cam lại có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, đường fructose trong cam được hấp thu vào máu một cách chậm rãi, tránh gây tăng xông đường huyết đột ngột. Do đó, cam tươi là lựa chọn trái cây an toàn cho người muốn kiểm soát đường huyết khi tiêu thụ đúng cách.

Hỗ trợ giảm nguy cơ sỏi thận

Sỏi thận thường hình thành khi nồng độ khoáng chất trong nước tiểu quá cao. Quả cam rất giàu Citrate (axit citric), hợp chất giúp giảm độ axit của nước tiểu và ngăn ngừa sự kết tinh của canxi oxalat. Thói quen uống nước cam tươi hoặc ăn cam hằng ngày giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận hiệu quả.

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ có thể xảy ra khi dùng quá nhiều quả cam

Trong trường hợp dùng quá nhiều quả cam mỗi ngày, có thể khiến dạ dày của bạn cảm thấy khó chịu, làm bạn gặp phải tình trạng chuột rút, tiêu chảy, đầy hơi, buồn nôn. Bởi lúc này, cơ thể bạn tiêu thụ nhiều chất xơ chứa trong mỗi quả cam đã được sử dụng.

Ngoài ra, hấp thụ quá nhiều vitamin C có trong loại quả này cũng có thể làm xuất hiện chứng ợ nóng, nôn mửa, mất ngủ, và đau tim, cũng như có khả năng dẫn đến các bệnh về tiết niệu như sỏi thận, sỏi tiết niệu.

Một vài lưu ý khi dùng quả cam

Khi sử dụng quả cam hằng ngày, bạn nên lưu ý một số điều dưới đây để có thể đảm bảo hiệu quả nhận được.

Không nên dùng quá nhiều cam, nên dùng vào khoảng 2 quả mỗi ngày.

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Những người có cơ thể hàn như sợ nước, sợ lạnh, hoặc yếu sinh lý không nên ăn nhiều cam.

Không dùng cam và củ cải vào cùng một thời điểm.

Không nên uống sữa và ăn hay uống nước cam ở thời điểm gần nhau.

Không dùng cam chua lâu ngày…

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