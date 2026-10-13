Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 13/10/2026 10:54

Công an phường Sầm Sơn xác định do mâu thuẫn trong việc giao, trả hàng và nhận tiền, dẫn đến vụ việc nam shipper bị đánh khi đi giao hàng.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 13-10, thông tin từ Công an phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ việc gây thương tích xảy ra trên địa bàn.

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Theo Công an phường Sầm Sơn, khoảng 10h15 ngày 11-10, đơn vị tiếp nhận vụ việc xô xát, gây thương tích tại đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Tân Phúc, phường Sầm Sơn giữa anh L.V.T. (32 tuổi, ngụ tổ dân phố Hồng Cường, phường Sầm Sơn), làm nghề shipper và L.N.V.B. (24 tuổi, ngụ tổ dân phố Tân Phúc, phường Sầm Sơn).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc giao trả hàng và nhận tiền nên hai bên xảy ra xô xát đánh nhau. Hiện cả hai đều bị thương và đang điều trị tại bệnh viện.

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn - Ảnh 2
Công an mời thanh niên nhận hàng có xô xát với nam shipper lên cơ quan công an làm việc. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam shipper bị một thanh niên cởi trần, mặc quần đùi liên tục dùng tay đấm vào vùng mặt.

Clip thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của nam thanh niên.

Hiện Công an phường Sầm Sơn đang tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật.

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