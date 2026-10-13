Cơ quan chức năng ở Phú Thọ đang làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự việc hai vợ chồng ở thôn Quảng Nạp, xã Quảng Yên tử vong trong đêm.

Theo thông tin VOV, ngày 12/10, đại diện lãnh đạo xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Quảng Nạp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 11/10, anh Nguyễn Văn D. (29 tuổi) từ nhà vợ ở xã Văn Lang trở về nhà tại thôn Quảng Nạp thì phát hiện mẹ là bà N.T.Đ. (60 tuổi) nằm gục trong bếp. Vùng đầu và mặt của người phụ nữ có nhiều vết máu. Thấy mẹ gọi không phản hồi, anh D. chạy sang nhờ hàng xóm hỗ trợ, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VOV.

Theo thông tin VietNamNet, tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Quảng Yên đến hiện trường kiểm tra, thu thập thông tin và báo cáo Công an tỉnh Phú Thọ.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, lực lượng chức năng phá cửa, phát hiện ông N.K.Đ. (59 tuổi), chồng bà Đ., nằm trên nền nhà và đã tử vong. Trên tay người đàn ông có quấn dây điện.

Hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, xác minh các tình tiết liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định pháp luật.

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