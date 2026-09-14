Bắt nóng nghi phạm trong vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở TP.HCM

Đời sống 14/09/2026 09:43

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và các lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra trong con hẻm ở đường Võ Thị Sáu, xã Phước Hải.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 14.9, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ đối tượng được cho là nghi phạm trong vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở xã Phước Hải (TPHCM).

Sau khi gây án trong một con hẻm ở đường Võ Thị Sáu, xã Phước Hải vào chiều tối 13.9, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường để tẩu thoát. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng truy vết, tiến hành bắt giữ đối tượng để phục vụ điều tra. Danh tính đối tượng chưa được cơ quan chức năng công bố.

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Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Lao Động. 

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, hơn 18 giờ ngày 13/9, người dân sống trong khu vực nghe tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ căn nhà trong hẻm đường Võ Thị Sáu, ấp Tân Hội, xã Phước Hải, TPHCM nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện người đàn ông là chủ nhà đã tử vong; vợ nạn nhân và người con rể bị thương.

Hai người bị thương được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Người phụ nữ 58 tuổi bị thương ở vùng đầu, đang được theo dõi và điều trị. Người con rể 34 tuổi bị thương tại nhiều vị trí, phải phẫu thuật cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Hải phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt. Khoảng 100 m đường dẫn vào hiện trường được phong tỏa để lực lượng chức năng khám nghiệm, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan.

Đến gần 22 giờ, việc khám nghiệm hiện trường vẫn được tiến hành. Lực lượng công an bố trí chốt chặn ở đầu con hẻm, đồng thời đề nghị người dân không tập trung đông, tránh ảnh hưởng hoạt động điều tra.

Thông tin ban đầu cho biết nghi phạm sống tại địa phương, có quen biết với gia đình nạn nhân. Sau khi xảy ra vụ việc, người này rời hiện trường bằng xe máy, khiến lực lượng công an tổ chức truy xét.

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