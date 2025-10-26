Gia đình 2 nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ sinh sống. Họ mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục lấy lời khai Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết) là nghi phạm đâm 2 người thương vong tại cầu Dục Thanh vào tối 25/10. Sau khi gây án, Sơn đã đến công an phường đầu thú và giao nộp hung khí. Đối tượng Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết) là nghi phạm đâm 2 người thương vong tại cầu Dục Thanh vào tối 25/10. Ảnh: Báo Người Lao Động. Theo lời khai ban đầu, khi Sơn đi mua đồ ăn ở đường Trần Phú (phường Phan Thiết) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh thiếu niên vì Sơn cho rằng bị em M.T. (sinh năm 2009) nhìn đểu.

Sau đó, em T. cùng anh trai và 2 người bạn rời đi trên 2 chiếc xe. Sơn dùng xe máy đuổi theo đến cầu Dục Thanh thì rút dao đâm gây thương tích cho T. và C. 2 nạn nhân trong tình trạng bê bết máu được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng em T. đã không qua khỏi.

Thi thể nạn nhân được đưa về trung tâm pháp y để khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo Lao Động. Được biết, gia đình nạn nhân từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ, mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo. Như trước đó báo Lao Động đưa tin, khoảng 21h ngày 25/10, người dân phát hiện 2 nam thanh niên bị đâm giữa cầu Dục Thanh. Cả hai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Phước (cách hiện trường khoảng 300m) để cấp cứu. Liên quan đến vụ việc này, nạn nhân M.T (SN 2009) đã tử vong. Người còn lại là C.C (SN 2003) - anh ruột của T - bị thương đang được điều trị. 1 trong 2 đối tượng đã tử vong. Ảnh: Báo Lao Động. Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp trên. Tại hiện trường, nhiều vết máu còn đọng trên mặt đường và thành cầu. Trong đêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và truy xét hung thủ gây án.

Án mạng giữa cầu Dục Thanh khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương

