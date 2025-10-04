Cụ thể, vào sáng 3/10, nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người tử vong chưa rõ nguyên nhân tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đak Nhau).

Qua kiểm tra ban đầu, ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phát hiện 3 người tử vong, gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, trong căn nhà nơi phát hiện 3 người tử vong, có 1 người đàn ông lưng mang balo, tay cầm vật giống súng tự chế. Người này mặc trang phục che kín, đeo khẩu trang.

Theo VNExpress đưa tin, Cơ sở thu mua nông sản nằm ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi, khu vực này rất vắng vẻ. Căn nhà của ông Thiên gồm một trệt một lầu, có hầm để xe, được xây kiên cố dạng mái thái, rộng chừng 200 m2. Phía trước sân có thêm nhà kho lợp bằng tôn rộng chừng 150 m2 chuyên để ôtô tải và hàng hóa nông sản của gia đình.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, chiều muộn 3/10. Ảnh: VNExpress.

Người dân cho biết, buổi tối khu vực này không có đèn đường, tối om, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Gia đình nạn nhân hiền lành, làm nghề thu mua mủ cao su từ lâu, vài năm trở lại đây thì có thêm nghề mua bán sầu riêng, nông sản nên thuộc dạng khá giả trong vùng. Bình thường, vợ chồng ông Thiên ở cùng 2 người con nhưng buổi tối xảy ra sự việc họ không có ở nhà.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng. Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân nếu phát hiện đối tượng gây án hoặc có thông tin liên quan, kịp thời cung cấp đến số điện thoại 0365.366.777 (ông Lê Vấn – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự).