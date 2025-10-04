Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Đời sống 04/10/2025 11:57

Camera an ninh ở hiên nhà ông Thiên ghi lại thời điểm xảy ra án mạng có người mặc đồ bịt kín, mang theo vật giống súng tự chế... Công an Đồng Nai đang phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an truy bắt kẻ gây án.

 

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin ban đầu vụ án xảy ra tại xã Đak Nhau.

Cụ thể, vào sáng 3/10, nhận được tin báo của người dân về vụ 3 người tử vong chưa rõ nguyên nhân tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đak Nhau).

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phát hiện 3 người tử vong, gồm: ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm  - Ảnh 1
Hình ảnh nghi phạm được camera ghi lại. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Qua kiểm tra ban đầu, ghi nhận các nạn nhân tử vong trên người có nhiều thương tích, tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, trong căn nhà nơi phát hiện 3 người tử vong, có 1 người đàn ông lưng mang balo, tay cầm vật giống súng tự chế. Người này mặc trang phục che kín, đeo khẩu trang.

Theo VNExpress đưa tin, Cơ sở thu mua nông sản nằm ở mặt tiền đường liên huyện cũ, nằm cheo leo giữa ngọn đồi, khu vực này rất vắng vẻ. Căn nhà của ông Thiên gồm một trệt một lầu, có hầm để xe, được xây kiên cố dạng mái thái, rộng chừng 200 m2. Phía trước sân có thêm nhà kho lợp bằng tôn rộng chừng 150 m2 chuyên để ôtô tải và hàng hóa nông sản của gia đình.

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm  - Ảnh 2
Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, chiều muộn 3/10. Ảnh: VNExpress. 

Người dân cho biết, buổi tối khu vực này không có đèn đường, tối om, những đêm mưa càng trở nên vắng vẻ. Gia đình nạn nhân hiền lành, làm nghề thu mua mủ cao su từ lâu, vài năm trở lại đây thì có thêm nghề mua bán sầu riêng, nông sản nên thuộc dạng khá giả trong vùng. Bình thường, vợ chồng ông Thiên ở cùng 2 người con nhưng buổi tối xảy ra sự việc họ không có ở nhà.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng. Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân nếu phát hiện đối tượng gây án hoặc có thông tin liên quan, kịp thời cung cấp đến số điện thoại 0365.366.777 (ông Lê Vấn – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự).

Camera ghi cảnh nghi phạm xuất hiện tại nhà 3 người tử vong ở Đồng Nai

Camera ghi cảnh nghi phạm xuất hiện tại nhà 3 người tử vong ở Đồng Nai

Ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Đắk Nhau khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ nghi án nghiêm trọng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   nghi phạm giết người ở Đồng Nai tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Đời sống 4 giờ 8 phút trước
Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Xã hội 7 giờ 14 phút trước
Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đời sống 7 giờ 34 phút trước
Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Đời sống 8 giờ 3 phút trước
Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Đời sống 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình