Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Buổi lễ vinh dự đón tiếp ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Nhà báo Thuận Hữu - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân; Nhà báo Phan Văn Hùng - Phó tổng biên tập Báo Nhân Dân; Nhà báo Ngô Minh Hiển - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Nhà báo Hồ Quang Lợi - Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam; ông Vũ Văn Tiến - Trưởng ban Tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; PGS.TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Minh Huế - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bà Phan Thị Quỳnh Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ông Nguyễn Tiến Thanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản giáo dục; Ông Phan Toàn Thắng - Chánh văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngày 3/10, Tạp chí Gia đình Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (5/10/1995 – 5/10/2025). Sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với các thế hệ người làm báo Gia đình Việt Nam, đánh dấu bước trưởng thành của một cơ quan báo chí suốt 3 thập kỷ bền bỉ, miệt mài, kiên tâm phụng sự bạn đọc; đồng hành, tôn vinh, lan tỏa những giá trị của gia đình Việt.

Buổi lễ cũng có sự hiện diện các đồng chí nguyên lãnh đạo Tạp chí Gia Đình Việt Nam qua các thời kỳ: Nhà báo Bùi Văn Ngợi - Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Gia Đình Việt Nam; Nhà báo Lê Thị Bích Ngọc - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp cầu đầu tư; Các ông bà Phó chủ tịch, nguyên Phó chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam qua các thời kỳ, cùng các đồng chí Tổng biên tập, Phó Tổng Biên tập, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo các doanh nghiệp, đối tác của tạp chí Gia đình Việt Nam, đại diện cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên, người lao động tạp chí Gia đình Việt Nam qua các thời kỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam xúc động chia sẻ: “Cách đây tròn 30 năm, Tạp chí Gia đình Việt Nam ra đời theo giấy phép xuất bản số 3099/GPXB ngày 05/10/1995 của Bộ Văn hóa - Thông tin và Quyết định thành lập của Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam. Trải qua 30 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển, tạp chí đã nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu, tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc, đồng nghiệp và xã hội”.

Từ một ấn phẩm ban đầu mang tên Gia Đình chủ yếu thông tin về hoạt động của Hội KHHGĐ Việt Nam, tạp chí đã từng bước phát triển, mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động, ngày càng chuyên biệt, chuyên sâu các vấn đề về gia đình, y tế, sức khỏe, tiêu dùng, văn hóa xã hội…

Năm 1999, từ chỗ phát hành mỗi quý 1 số, Tạp chí Gia Đình đã ra mắt bộ mới, xuất bản mỗi tuần 1 kỳ. Nội dung ngoài các vấn đề chính về công tác Dân số, KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới còn được mở rộng tới các vấn đề xã hội liên quan. Mỗi ấn phẩm Gia Đình đều được đăng tải đầy đủ thông tin kiến thức về các chương trình mục tiêu Quốc gia về dân số, kế hoạch hóa gia đình; cung cấp kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao nhận thức của mỗi thành viên trong gia đình về các vấn đề xã hội, trách nhiệm công dân. Cùng với đó, tạp chí xuất bản ấn phẩm phụ “Gia đình và Phát triển” nhằm thúc đẩy công tác truyền thông đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình đến vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa, xùng khó khăn, được các cấp nghành đánh giá cao.

Năm 2011 đánh dấu bước ngoặt khi Tạp chí được nâng cấp thành Báo Gia đình Việt Nam, mở rộng hoạt động sang báo điện tử và nhiều chuyên trang, chuyên mục. Đây là giai đoạn ghi dấu sự bứt phá mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức lẫn phạm vi tác động xã hội.

Từ năm 2020, thực hiện quy hoạch báo chí, đơn vị trở lại mô hình Tạp chí Gia đình Việt Nam với hệ thống ấn phẩm in, tạp chí điện tử giadinhonline.vn cùng ba chuyên trang điện tử (Phụ nữ Sức khỏe, Tiêu dùng, Nhịp sống miền Tây) và các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ dừng lại ở những trang báo, Tạp chí Gia đình Việt Nam còn tổ chức nhiều hoạt động truyền thông và xã hội giàu ý nghĩa: Ngày hội gia đình, chương trình nghệ thuật Vu lan “Ơn nghĩa sinh thành”, giải bóng đá toàn quốc Press Cup, giải golf “Vòng tay nhân ái”…. Đặc biệt, các chương trình thiện nguyện thường niên đã đem đến hàng nghìn phần quà, mái ấm và trường học cho đồng bào vùng khó khăn, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một cơ quan báo chí nhân văn.

Mới đây, Tạp chí đã tổ chức đêm nhạc thiện nguyện tại Sơn La, quyên góp hơn 1 tỷ đồng để hỗ trợ học sinh vùng cao và xây dựng điểm trường mới tại bản Suối Trắng.

Nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam

Đặc biệt, trong không khí trang trọng, nhà báo Hồ Minh Chiến đã xúc động dành sự tri ân chân thành nhất đối với sự quan tâm của Trung ương Hội KHHGĐ Việt Nam, đặc biệt là Ban thường trực Hội qua các thời kỳ, những những người ở buổi sơ khai khởi thủy của tờ Tạp chí.

Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam cũng dành sự tưởng nhớ trân trọng tới những nhà báo đã đi xa nhưng cống hiến trọn đời cho Tạp chí như cố nhà báo Nguyễn Văn Minh, nguyên Phó Tổng biên tập, cố nhà báo Trần Hòa Bình, nguyên Phó Tổng biên tập, và nhà báo Nguyễn Việt Hùng.

“Ba mươi năm ấy biết bao tình, ba mươi năm đầy kỷ niệm. Dẫu con đường phía trước còn nhiều khó khăn thử thách song nhớ về chặng đường đã qua, những người làm báo Gia đình Việt Nam hôm nay càng tự hào về những truyền thống vẻ vang mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Đó cũng là niềm tin, động lực, là khát vọng, là ước mơ để đội ngũ cán bộ phóng viên hôm nay sẽ nỗ lực cống hiến vì sự phát triển ổn định, vững bền của Tạp chí Gia đình Việt Nam”, nhà báo Hồ Minh Chiến bày tỏ.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi đến dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tạp chí Gia đình Việt Nam (5/10/1995 – 5/10/2025).

“Theo dõi tạp chí Gia đình Việt Nam những năm gần đây, có thể thấy, Tạp chí đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nhân sự, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số báo chí để bắt kịp xu hướng báo chí – truyền thông hiện đại. Nội dung của tạp chí vẫn giữ được bản sắc, bám sát tôn chỉ mục đích, phục vụ tốt nhiệm vụ tuyên truyền hoạt động của Hội KHHGĐ Việt Nam; đồng thời thông tin khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các vấn đề liên quan đến gia đình Việt Nam, nhất là vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, cung cấp kỹ năng, kiến thức chăm sóc sức khỏe gia đình, tiêu dùng thông minh…

Tôi cũng đặc biệt đánh giá cao các hoạt động truyền thông – sự kiện do Báo Gia đình Việt Nam trước đây và Tạp chí Gia đình Việt Nam hiện nay tổ chức. Từ các chương trình giao lưu nghệ thuật thường niên như: “Những phụ nữ vượt lên số phận”, chương trình “Ký ức gia đình, thắp sáng tương lai”, “Ơn nghĩa sinh thành” đến Giải bóng đá các cơ quan báo chí toàn quốc Press Cup khởi tranh từ năm 2016, hay mới đây là 3 lần tổ chức cuộc thi viết về chủ đề: “Cha và con gái” đều đã được tổ chức triển khai thực hiện bài bản, chuyên nghiệp, sáng tạo, hấp dẫn, gây được tiếng vang với công chúng, bạn đọc, được nhiều ban, ngành đánh giá cao”, ông Lê Quốc Minh phát biểu.

Ông Lê Quốc Minh tặng hoa chúc mừng ngày lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của Tạp chí Gia đình Việt Nam

Ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tặng quà chúc mừng Tạp chí Gia đình Việt Nam

Tại buổi lễ kỷ niệm, ông Minh cũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng thành tích, kết quả nổi bật mà Tạp chí đã giành được trong suốt 30 năm qua. Đồng thời mong muốn Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, tự tin, vững vàng cùng báo chí Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

PGS.TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Bá Nhất - Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Tạp chí Gia đình Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông Dân số - kế hoạch hóa gia đình và và sức khỏe sinh sản….

"Ngay từ khi ra đời, Báo Gia đình Việt Nam đã thể hiện được vai trò quan trọng của mình với tư cách là cơ quan ngôn luận của Hội. Chúng tôi rất tự hào vì có một cơ quan báo chí luôn sát cạnh, tham gia, đóng góp tích cực cho các hoạt động truyền thông vận động đến người dân và cộng đồng xã hội", PGS.TS Phạm Bá Nhất khẳng định.

Tại lễ kỷ niệm, ông ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bằng khen của Hội nhà báo Việt Nam tặng Tạp chí Gia đình Việt Nam; PGS. TS Phạm Bá Nhất – Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam trao tặng bằng khen của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ông Lê Quốc Minh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho Tạp chí Gia đình Việt Nam

Ông Lê Quốc Minh trao bằng khen cho nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí và nhà báo Phan Khánh An - Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn đã có thành tích xuất sắc.

PGS. TS Phạm Bá Nhất – Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam tặng bằng khen cho Tạp chí Gia đình Việt Nam và Cơ quan đại diện Tạp chí Gia đình Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

PGS. TS Phạm Bá Nhất – Chủ tịch Hội KHHGĐ Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng và phát triển Tạp chí Gia đình Việt Nam và công tác Hội

Hướng đến tương lai, Nhà báo Hồ Minh Chiến khẳng định: “Tạp chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đã đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, trau dồi kỹ năng nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ trên tinh thần tinh, gọn, mạnh, hiệu quả; Bám sát tôn chỉ mục đích, đưa tạp chí đi đúng quỹ đạo, chuyên sâu, chuyên biệt, chuyên tâm, trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực và phạm vi hoạt động theo giấy phép do cơ quan quản lý báo chí quy định. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cùng với cơ quan chủ quản, các đơn vị, đối tác và các cấp ngành chung tay xây dựng đất nước phát triển phồn thịnh, gia đình ấm no hạnh phúc”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ