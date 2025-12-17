Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất

Tâm sự Eva 17/12/2025 21:33

Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn.

Tôi kết hôn đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Ban đầu, tôi và chồng đã thống nhất đợi tới lúc chúng tôi có nhà cửa ổn định thì sẽ sinh con. Nhưng gần đây, chồng tôi bắt đầu có nhiều dấu hiệu lạ. Anh thường xuyên đi sớm về khuya, nhiều khi tôi còn thấy anh nhìn điện thoại mà cười thích thú. Nhưng khi thấy tôi thì anh vội vàng giấu điện thoại đi.

Tôi lén xem điện thoại của chồng thì biết được anh đang trò chuyện với một người phụ nữ lạ trên mạng. Hóa ra anh lên ứng dụng hẹn hò, tìm bạn tình khi bản thân đã có gia đình! Giữa hai người họ không chỉ dừng ở trò chuyện qua mạng mà còn hẹn nhau vào khách sạn.

Tôi uất ức tới mức ứa nước mắt, trong khi tôi mỗi ngày làm việc không mệt nghỉ vì tương lai của hai người thì chồng lại đi tìm của lạ bên ngoài. Tôi vừa đau lòng, thất vọng, vừa cảm thấy không cam tâm. Không thể kiềm nén được, ngay tối đó tôi đã chất vấn anh vì sao lại làm thế. Chồng tôi không hề tỏ ra hối hận, anh còn quát mắng tôi ghen tuông vô lý.

Chúng tôi xảy ra tranh cãi lớn, thậm chí là đụng tay đụng chân. Chồng hất tay tôi té xuống sàn, tôi không kiềm chế được nên vung tay tát anh. Anh cũng chẳng chẳng vừa, hùng hổ đập phá đồ trong nhà rồi gói hết đồ của tôi vào va li, vứt ra khỏi nhà. Sau đó anh xô tôi ra khỏi cửa nhà, thẳng thừng đuổi tôi đi.

Rõ ràng tôi và chồng cùng ở chung nhà thuê, tiền tôi cũng phải trả, vậy mà anh ta lại hành động như thế. Giữa đêm trời đang mưa to, tôi bước ra cổng như người vô hồn. Đúng lúc đó, có tiếng gọi vang lên sau lưng tôi cùng với tiếng bước chân người chạy tới. Tôi quay lại, bất ngờ thấy anh hàng xóm đang cầm chiếc ô chạy về phía tôi.

Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh hàng xóm này tên Tuấn, ở cạnh bên phòng của vợ chồng tôi. Anh ấy nói che ô cho tôi rồi nói sang phòng anh ấy ngồi một lúc vì trời mưa đang to. Lúc đó tâm trạng tôi rối bời, cũng chẳng biết đi đâu khi trời đang đổ mưa nên đồng ý. Khi vào phòng của anh hàng xóm, Tuấn chuẩn bị nước ấm cho tôi uống, còn đưa cho tôi bộ quần áo sạch của anh để thay. Nhưng tôi thấy rất ngại nên vội từ chối.

Tuấn kể rằng đã nghe được tôi và chồng cãi nhau, anh khẽ ôm lấy vai tôi nói một câu khiến tôi chết sững:

“Thấy em khổ anh thật sự rất đau lòng. Từ ngày về đây ở anh đã luôn có tình cảm với em nhưng không dám nói ra, anh sợ làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của em. Nhưng đến hôm nay, khi thấy em không hề hạnh phúc, anh không muốn im lặng nữa. Em bỏ chồng đi, anh trân trọng yêu thương em hơn anh ta, em xứng đáng được như thế”.

Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời bọc bạch của anh hàng xóm. Tôi biết Tuấn là người đàn ông tốt, thậm chí còn dịu dàng, thấu hiểu hơn chồng tôi. Tôi đã quen biết anh 3 năm nay, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau.

Tôi thật sự rung động khi nghe lời tỏ tình của Tuấn. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bỏ chồng để theo người đàn ông khác. Nhưng tôi không thể chấp nhận được việc chồng bồ bịch bên ngoài còn đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm như thế. Đêm đó, tôi ngủ lại nhà của Tuấn, anh nhường tôi giường nằm, còn mình thì ngủ dưới đất.

Sáng sớm hôm sau, chồng tôi gọi điện liên tục hỏi tôi đang ở đâu. Tôi không trả lời, chồng tôi năn nỉ tôi về nhà, anh hối hận lắm. Tôi lén ra khỏi nhà của Tuấn rồi trở về. Chồng tôi xin lỗi và hứa sẽ cắt đứt với cô gái kia. Nhưng tôi đã mất niềm tin ở chồng, tôi chỉ muốn chấm dứt với anh ta. Tôi có nên ly hôn với chồng để đến với Tuấn không?

Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Vinh nói rằng anh không yên tâm để người khác giữ tiền của mình, dù là cha mẹ hay vợ con. Sau đêm đó, tôi bắt đầu sống trong địa ngục. Tiền lương của tôi kiếm được mỗi tháng Vinh giữ hết, mỗi ngày anh chỉ phát cho tôi 50 ngàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Háo hức đợi chờ giây phút động phòng, nào ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi 'chết lặng' nhìn những 'vết tích' trên cơ thể vợ

Háo hức đợi chờ giây phút động phòng, nào ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi 'chết lặng' nhìn những 'vết tích' trên cơ thể vợ

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất

Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đến thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đến thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Vô tình nhặt được 'tờ giấy lạ' dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi 'rụng rời chân tay' khi thấy thông tin trên đó

Vô tình nhặt được 'tờ giấy lạ' dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi 'rụng rời chân tay' khi thấy thông tin trên đó

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đi công tác một mình nhưng tiếng gõ cửa lúc 0 giờ khiến tôi 'rụng rời', mở cửa thấy 'kẻ giấu mặt' bên ngoài, tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác một mình nhưng tiếng gõ cửa lúc 0 giờ khiến tôi 'rụng rời', mở cửa thấy 'kẻ giấu mặt' bên ngoài, tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Chở nhân tình đến nhà nghỉ, chồng vừa không mang tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Chở nhân tình đến nhà nghỉ, chồng vừa không mang tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/12/2025, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/12/2025, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Qua đêm nay, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Ngỡ 'đổi đời' nhờ chồng lương 80 triệu/tháng, tôi 'rợn người' phát hiện 'thói quen lạ' của anh mỗi đêm trong phòng ngủ

Đi sửa ống nước cho khách vừa thấy người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ, tôi 'điếng người ' vì sự thật không ngờ

Đi sửa ống nước cho khách vừa thấy người phụ nữ bước ra từ phòng ngủ, tôi 'điếng người ' vì sự thật không ngờ

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lúc tình cờ nhìn qua khe cửa tôi 'chết sững tại chỗ' với cảnh tượng khó tin

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của tôi, lúc tình cờ nhìn qua khe cửa tôi 'chết sững tại chỗ' với cảnh tượng khó tin

Hùa theo cha mẹ 'xúc phạm nhân phẩm' người yêu nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng với 'cái kết đắng chát' của chính mình

Hùa theo cha mẹ 'xúc phạm nhân phẩm' người yêu nghèo, 5 năm sau gặp lại, tôi ngỡ ngàng với 'cái kết đắng chát' của chính mình

Tham vàng bỏ ngãi, tôi gặp lại cô gái từng bị tôi 'tổn thương' sau năm và 'bộ dạng' của cô ấy khiến tôi quỵ ngã

Tham vàng bỏ ngãi, tôi gặp lại cô gái từng bị tôi 'tổn thương' sau năm và 'bộ dạng' của cô ấy khiến tôi quỵ ngã