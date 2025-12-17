Vô tình nhặt được 'tờ giấy lạ' dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi 'rụng rời chân tay' khi thấy thông tin trên đó

Tâm sự 17/12/2025 20:32

Nhưng với đàn ông gần 30 như tôi thì như vậy vẫn chưa đủ. Tôi muốn gần gũi hơn với Hoa, muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi. Vả lại, Hoa trẻ đẹp như thế, tôi muốn nhanh chóng rước cô ấy về nhà, tránh đêm dài lắm mộng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hoa, tôi liền muốn rước cô ấy về nhà. Hoa nhỏ hơn tôi 5 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Cô ấy là kiểu phụ nữ có ngoại hình truyền thống tao nhã, ăn nói dịu dàng nhỏ nhẹ. Càng nói chuyện với cô ấy thì tôi càng bị rung động mãnh liệt. Tôi nhiệt tình theo đuổi, kiên trì đến khi nào cô ấy gật đầu đồng ý hẹn hò với tôi thì thôi.

Sau 3 tháng tôi miệt mài cưa cẩm thì Hoa cũng đồng ý làm bạn gái của tôi. Trở thành người yêu của nhau, Hoa vẫn giữ nét kín đáo của phụ nữ truyền thống. Tôi cũng không thể quá lỗ mãng khiến cô ấy sợ. Nửa năm là người yêu, ngoài những chiếc hôn nhẹ, vài cái nắm tay, chúng tôi không làm gì quá giới hạn. 

Nhưng với đàn ông gần 30 như tôi thì như vậy vẫn chưa đủ. Tôi muốn gần gũi hơn với Hoa, muốn cô ấy hoàn toàn thuộc về tôi. Vả lại, Hoa trẻ đẹp như thế, tôi muốn nhanh chóng rước cô ấy về nhà, tránh đêm dài lắm mộng.

Vô tình nhặt được 'tờ giấy lạ' dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi 'rụng rời chân tay' khi thấy thông tin trên đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội tôi mong chờ cũng đã đến. Lúc đó chúng tôi đã hẹn hò gần một năm, tôi và Hoa đi ăn tiệc với bạn bè. Tôi lấy cớ say rượu để ngủ lại nhà Hoa. Chỗ ăn tiệc gần nhà Hoa, cô ấy lại không nỡ để tôi một mình khi say nên đành đồng ý. Tôi vẫn giả vờ bất tỉnh nhưng trong bụng thì mừng thầm.

 

Đến nhà, Hoa đỡ tôi vào nằm trong phòng ngủ, còn cô ấy thì vào bếp pha trà giải rượu cho tôi. Hoa vừa ra khỏi phòng thì tôi vội chồm dậy, định đi theo cô ấy. Nhưng vì hấp tấp nên tôi làm rơi chai nước cạnh giường ngủ xuống sàn. Chai nước lăn vào gầm giường, tôi khom người xuống tìm. Khi nhìn vào gầm giường, tôi thấy một tờ giấy lạ. Tôi định vứt đi vì nghĩ là rác nhưng khi nhìn qua thì khựng lại, điếng người “vỡ tim”. Đó là giấy hướng dẫn uống thuốc tránh thai khẩn cấp.

Có lẽ trước khi uống thuốc tránh thai, Hoa đã đọc qua tờ hướng dẫn này nhưng lại quên vứt đi. Tôi sốc ngất không tin vào sự thật này. Người bạn gái ngoan hiền, dịu dàng nết na tôi yêu thương hóa ra đã âm thầm phản bội tôi, thậm chí là phải uống thuốc tránh thai. Tôi bị người yêu phản bội đau đớn. Tôi vò tờ giấy trong tay, lao thẳng ra khỏi nhà của người yêu. Có lẽ là vì tôi ghê tởm người phụ nữ như thế, hoặc cũng là vì tôi bị phản bội quá đớn đau nên không muốn nhìn thấy mặt người yêu nữa.

Vô tình quay lại được 'bí mật động trời' của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi 'run rẩy' nắm giữ bằng chứng nhưng không đám cho chồng xem

Vô tình quay lại được 'bí mật động trời' của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi 'run rẩy' nắm giữ bằng chứng nhưng không đám cho chồng xem

Nhưng quả thật mẹ chồng tôi có nhiều lúc rất quá đáng. Bà làm tôi giận tới mức khóc vì tủi thân. Chồng tôi đứng giữa cũng không biết phải làm sao, bất lực ôm vợ an ủi. Sống cùng mẹ chồng khó tính khiến tôi mệt mỏi nên thuyết phục chồng dọn ra ngoài ở riêng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Chở nhân tình đến nhà nghỉ, chồng vừa không mang tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Chở nhân tình đến nhà nghỉ, chồng vừa không mang tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/12/2025, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/12/2025, 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Qua đêm nay, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Sau đêm nay, 3 con giáp phát lộc phát tài, sự nghiệp thăng tiến, tiền lương tăng cao, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Thực hư thông tin kêu gọi giúp 'mẹ đơn thân mang song thai'

Thực hư thông tin kêu gọi giúp 'mẹ đơn thân mang song thai'

Đời sống 3 giờ 55 phút trước
Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời

Hình ảnh cuối cùng của 'đệ nhất mỹ nhân cổ trang' Hà Tình trước khi qua đời

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
4 người tử vong, hơn 20 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn 20 xe trên đường cao tốc

4 người tử vong, hơn 20 người bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn 20 xe trên đường cao tốc

Video 4 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Xe buýt bốc cháy sau va chạm liên hoàn, 4 người tử vong và nhiều người bị thương

Xe buýt bốc cháy sau va chạm liên hoàn, 4 người tử vong và nhiều người bị thương

Video 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Vợ quỳ gối van xin chồng mua áo khoác hơn 1 triệu đồng

Vợ quỳ gối van xin chồng mua áo khoác hơn 1 triệu đồng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi công tác một mình nhưng tiếng gõ cửa lúc 0 giờ khiến tôi 'rụng rời', mở cửa thấy 'kẻ giấu mặt' bên ngoài, tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác một mình nhưng tiếng gõ cửa lúc 0 giờ khiến tôi 'rụng rời', mở cửa thấy 'kẻ giấu mặt' bên ngoài, tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Chở nhân tình đến nhà nghỉ, chồng vừa không mang tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Chở nhân tình đến nhà nghỉ, chồng vừa không mang tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Con trai ngoại tình đòi mang cháu nội về, mẹ chồng tôi không giận mà còn cười 'lạ', lời tuyên bố sau đó khiến cả nhà 'sốc ngất'

Con trai ngoại tình đòi mang cháu nội về, mẹ chồng tôi không giận mà còn cười 'lạ', lời tuyên bố sau đó khiến cả nhà 'sốc ngất'

Nhìn chồng ngoại tình 'quỳ gối' van xin trong nước mắt, tôi bất chờ 'cười vang' vì cảm thấy tự do, câu nói 'muộn rồi' khiến anh ta chết lặng

Nhìn chồng ngoại tình 'quỳ gối' van xin trong nước mắt, tôi bất chờ 'cười vang' vì cảm thấy tự do, câu nói 'muộn rồi' khiến anh ta chết lặng

Người yêu cũ đòi tái hợp ngay giữa tiệc cưới, tôi 'cười khẩy' đáp lại một câu khiến anh ta 'nhục nhã' còn cả hội trường reo hò

Người yêu cũ đòi tái hợp ngay giữa tiệc cưới, tôi 'cười khẩy' đáp lại một câu khiến anh ta 'nhục nhã' còn cả hội trường reo hò

Vô tình quay lại được 'bí mật động trời' của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi 'run rẩy' nắm giữ bằng chứng nhưng không đám cho chồng xem

Vô tình quay lại được 'bí mật động trời' của mẹ chồng lúc nửa đêm, tôi 'run rẩy' nắm giữ bằng chứng nhưng không đám cho chồng xem