Mẹ chồng 'lén lút' ra ngoài lúc nửa đêm, tôi 'âm thầm theo dấu' và 'kinh hãi' trước những gì thấy được trong căn phòng bí mật

Tâm sự 17/12/2025 22:42

Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Bà không khó tính, gây khó dễ cho tôi nhưng nhiều lúc trông bà như mất hồn. Tôi thường thấy mẹ chồng ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, ai gọi cũng không trả lời. Nếu tôi không đến vỗ vai bà thì bà sẽ chẳng để ý tới.

Từ ngày sống chung với mẹ chồng, lúc nào tôi cũng thấy mẹ chồng trông rất mệt mỏi, dù bà không có bệnh gì. Tôi có nói để đưa bà đi khám nhưng bà nhất quyết nói mình không sao. Tâm tình của mẹ chồng cũng dễ thay đổi, đôi khi mơ màng, nhiều lúc tức giận không kiềm chế được. Dù vậy, mẹ chồng của tôi cũng không làm khó con cái, bà phụ giúp việc nhà, hỏi han quan tâm tôi. Dù nhiều lúc không hiểu mẹ chồng nhưng nhìn chung tôi làm dâu cũng khá nhàn, không phải vất vả cực nhọc gì.

Nhưng gần đây, tôi thấy mẹ chồng có hành động lạ, vào đêm muộn bà thường lén ra khỏi nhà. Nhiều lần thấy mẹ chồng như thế tôi tò mò và quyết định đi theo. Đêm đó, tôi không ngủ được, vừa nghe tiếng lạch cạch mẹ chồng mở cửa thì tôi lén đi theo sau xem mẹ chồng làm gì.

Mẹ chồng 'lén lút' ra ngoài lúc nửa đêm, tôi 'âm thầm theo dấu' và 'kinh hãi' trước những gì thấy được trong căn phòng bí mật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ngỡ ngàng khi thấy mẹ chồng đi vào một căn phòng bỏ không phía sau vườn. Lúc tôi mới về làm dâu có hỏi chồng phòng đó dùng để làm gì mà luôn khóa kín? Chồng tôi ậm ừ nói là nhà kho, không cần tôi để ý tới. Khi mẹ chồng mở cánh cửa phòng, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn thì sững người khi thấy mẹ chồng đang lấy nhang ra đốt. Trong phòng kia có một cái bàn thờ nhỏ, trên đó có một tấm hình của người phụ nữ.

Tôi quá hoảng sợ nên hớt hải chạy về phòng ngủ. Tôi lay chồng dậy, hỏi chuyện mà mình vừa nhìn thấy. Chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi mới thú thật người phụ nữ trong hình kia là vợ cũ của chồng. Rồi anh kể tôi nghe chuyện vợ cũ bị trầm cảm sau sinh nên tự tử, đứa con của anh cũng bị liên lụy mà qua đời.

Tôi lạnh người không tin vào tai mình, chồng chưa bao giờ nói với tôi về chuyện này. Tôi cảm thấy bị chồng lừa dối, giờ lại sống chung với người mẹ chồng luôn nhớ thương về con dâu cũ và cháu nội không may mắn. Tôi phải làm sao đây?

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi 'sốc ngất' khi thấy 'thứ' anh ta đưa ra

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi 'sốc ngất' khi thấy 'thứ' anh ta đưa ra

Tôi nhận lấy hộp canh, nhìn anh hàng xóm rời đi mà vẫn đứng hình không hiểu nổi. Sao anh ta lại quan tâm đến tôi như thế, còn đưa đồ ăn vào thời điểm thế này? Tôi thấy rất kì lạ nhưng lại không tiện lớn tiếng từ chối, vì dù sao cũng đã khuya rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đang video call cho bố chồng thì nghe tiếng động lạ thường, tôi 'chết lặng' khi thấy 'thứ nhúc nhích' phía sau ông

Đang video call cho bố chồng thì nghe tiếng động lạ thường, tôi 'chết lặng' khi thấy 'thứ nhúc nhích' phía sau ông

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Nghi ngờ vợ 'làm chuyện mờ ám' trong nhà tắm lúc nửa đêm. tôi 'điếng người' phát hiện 'bí mật' mà cô ấy cố tình che giấu

Nghi ngờ vợ 'làm chuyện mờ ám' trong nhà tắm lúc nửa đêm. tôi 'điếng người' phát hiện 'bí mật' mà cô ấy cố tình che giấu

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
Osin 'lén lút' diện đồ gợi cảm ra ngoài lúc nửa đêm, tôi 'tái mặt' khi thấy 'kẻ giấu mặt' đang đợi sẵn

Osin 'lén lút' diện đồ gợi cảm ra ngoài lúc nửa đêm, tôi 'tái mặt' khi thấy 'kẻ giấu mặt' đang đợi sẵn

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Mẹ chồng 'lén lút' ra ngoài lúc nửa đêm, tôi 'âm thầm theo dấu' và 'kinh hãi' trước những gì thấy được trong căn phòng bí mật

Mẹ chồng 'lén lút' ra ngoài lúc nửa đêm, tôi 'âm thầm theo dấu' và 'kinh hãi' trước những gì thấy được trong căn phòng bí mật

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

3 đêm liên tiếp chị hàng xóm dẫn người tình về 'vui vẻ' gây tiếng động lạ, tôi 'chết sững' khi thấy gương mặt người đàn ông bước ra từ phòng chị ta

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước
Háo hức đợi chờ giây phút động phòng, nào ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi 'chết lặng' nhìn những 'vết tích' trên cơ thể vợ

Háo hức đợi chờ giây phút động phòng, nào ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi 'chết lặng' nhìn những 'vết tích' trên cơ thể vợ

Tâm sự 4 giờ 59 phút trước
Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất

Bị chồng 'tống ra khỏi nhà' lúc 12 giờ đêm, tôi đang tuyệt vọng thì anh hàng xóm 'chạy xộc tới' làm một việc khiến tôi 'sốc ngất

Tâm sự Eva 5 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đến thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đến thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Vô tình nhặt được 'tờ giấy lạ' dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi 'rụng rời chân tay' khi thấy thông tin trên đó

Vô tình nhặt được 'tờ giấy lạ' dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi 'rụng rời chân tay' khi thấy thông tin trên đó

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Đi công tác một mình nhưng tiếng gõ cửa lúc 0 giờ khiến tôi 'rụng rời', mở cửa thấy 'kẻ giấu mặt' bên ngoài, tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác một mình nhưng tiếng gõ cửa lúc 0 giờ khiến tôi 'rụng rời', mở cửa thấy 'kẻ giấu mặt' bên ngoài, tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay lao thẳng xuống đất, 10 người tử vong thương tâm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 18/12/2025, Thần Tài nhả vía tới tấp, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghi ngờ vợ 'làm chuyện mờ ám' trong nhà tắm lúc nửa đêm. tôi 'điếng người' phát hiện 'bí mật' mà cô ấy cố tình che giấu

Nghi ngờ vợ 'làm chuyện mờ ám' trong nhà tắm lúc nửa đêm. tôi 'điếng người' phát hiện 'bí mật' mà cô ấy cố tình che giấu

Osin 'lén lút' diện đồ gợi cảm ra ngoài lúc nửa đêm, tôi 'tái mặt' khi thấy 'kẻ giấu mặt' đang đợi sẵn

Osin 'lén lút' diện đồ gợi cảm ra ngoài lúc nửa đêm, tôi 'tái mặt' khi thấy 'kẻ giấu mặt' đang đợi sẵn

Háo hức đợi chờ giây phút động phòng, nào ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi 'chết lặng' nhìn những 'vết tích' trên cơ thể vợ

Háo hức đợi chờ giây phút động phòng, nào ngờ khi chiếc váy cưới tụt xuống, tôi 'chết lặng' nhìn những 'vết tích' trên cơ thể vợ

Vô tình nhặt được 'tờ giấy lạ' dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi 'rụng rời chân tay' khi thấy thông tin trên đó

Vô tình nhặt được 'tờ giấy lạ' dưới gầm giường nhà bạn gái, tôi 'rụng rời chân tay' khi thấy thông tin trên đó

Đi công tác một mình nhưng tiếng gõ cửa lúc 0 giờ khiến tôi 'rụng rời', mở cửa thấy 'kẻ giấu mặt' bên ngoài, tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Đi công tác một mình nhưng tiếng gõ cửa lúc 0 giờ khiến tôi 'rụng rời', mở cửa thấy 'kẻ giấu mặt' bên ngoài, tôi muốn ly hôn ngay lập tức

Chở nhân tình đến nhà nghỉ, chồng vừa không mang tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà

Chở nhân tình đến nhà nghỉ, chồng vừa không mang tiền và giấy tờ, vừa thấy tấm ảnh cưới thì hoảng chạy về nhà