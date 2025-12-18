Ngày 18/12, thông tin từ lãnh đạo xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong tại nhà riêng.

Trước đó, khoảng 21h tối qua (17/12), người dân xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên bàng hoàng phát hiện ông N.H.N. (45 tuổi) và con trai (8 tuổi) tử vong bất thường tại nhà riêng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Người dân bàng hoàng phát hiện bố và con trai tử vong tại nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cha con.

