Bàng hoàng phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng

Đời sống 18/12/2025 10:48

Ngày 18/12, thông tin từ lãnh đạo xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 18/12, lãnh đạo xã Hưng Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong tại nhà riêng. 

Trước đó, khoảng 21h tối qua (17/12), người dân xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên bàng hoàng phát hiện ông N.H.N. (45 tuổi) và con trai (8 tuổi) tử vong bất thường tại nhà riêng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Bàng hoàng phát hiện bố và con trai 8 tuổi tử vong bất thường tại nhà riêng - Ảnh 1
Người dân bàng hoàng phát hiện bố và con trai tử vong tại nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cha con. 

Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, cột khói cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ

Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, cột khói cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết vào khoảng 0 giờ 21 ngày 18/12, đơn vị nhận được tin báo cháy từ Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1, xã Đại Đồng thuộc Khu công nghiệp Tiên Sơn.

