Ngày 18/12, thông tin từ lãnh đạo xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong tại nhà riêng.
Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 18/12, lãnh đạo xã Hưng Nguyên xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con tử vong tại nhà riêng.
Trước đó, khoảng 21h tối qua (17/12), người dân xóm Trung Thịnh, xã Hưng Nguyên bàng hoàng phát hiện ông N.H.N. (45 tuổi) và con trai (8 tuổi) tử vong bất thường tại nhà riêng nên đã trình báo cơ quan chức năng.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
Lãnh đạo xã Hưng Nguyên cho biết, cơ quan công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai cha con.