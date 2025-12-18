Cháy lớn tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh, cột khói cao hàng chục mét kèm nhiều tiếng nổ

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết vào khoảng 0 giờ 21 ngày 18/12, đơn vị nhận được tin báo cháy từ Công ty Cổ phần Công nghiệp Quảng An 1, xã Đại Đồng thuộc Khu công nghiệp Tiên Sơn.

Theo thông tin từ VietNamNet, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Bắc Ninh), vào khoảng 0h20 cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo cháy từ doanh nghiệp này. Thời điểm cháy, nhiều người lao động đã di chuyển đến nơi an toàn.

Ngay sau đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng đã được huy động, khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa và ngăn cháy lan.

Do đặc thù sản xuất của công ty liên quan đến các mặt hàng như nhựa, cao su tổng hợp và bao bì là những vật liệu dễ cháy, khi cháy phát sinh nhiều khói dày đặc và khí độc, nên công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn, kéo dài nhiều giờ liền.

Đám cháy lớn ở khu vực Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến khoảng 7h22 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục xử lý tàn dư vụ cháy và bảo vệ hiện trường.

Sau khi chữa cháy hoàn tất, lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại.

Sáng 18/12, một lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết vụ cháy gây nhiều thiệt hại về tài sản, rất may không có thiệt hại về người. Tiếp theo ban sẽ phối hợp lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân sự việc.

