Đang rửa quả cọ, người đàn ông bị cá sấu tấn công tử vong và kéo ra xa trước sự bất lực của 2 đồng nghiệp

Darmen, 30 tuổi, đang cùng đồng nghiệp ngâm những quả cọ vừa thu hoạch thì con cá sấu đã lao vào anh gần sông Rokan ở huyện Rokan Hilir, Indonesia, vào ngày 9/12. Hai người đã lội xuống sông để cố gắng cứu Darmen nhưng con cá sấu quá mạnh và kéo Darmen xuống sâu hơn.
Video 2 giờ 56 phút trước

Gia An | Theo Phụ nữ sức khỏe

